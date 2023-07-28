Грузини організували акцію протесту біля судна.

У Батумі люди вийшли на акцію протесту через прибулий з Росії круїзний теплохід Astoria Grande.

27 липня в Батумську гавань зайшов теплохід, що вийшов з міста Сочі, пише batumelebi. Деякі туристи заявили журналістам, що Росія не є країною-окупантом, "вони ще в Радянському Союзі", а один з них відкрито заявив, що відвідував окуповану Абхазію.

О 20:00 місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Вони тримали в руках плакати "Російський корабель, йди на**й"," Абхазія - це Грузія"," Росія - окупант" і "Росія позбавляє нас нашої батьківщини, життя і майбутнього". Також на акцію принесли фотографії російсько-грузинської війни, включили гімн Грузії. Протестувальники скандували "Путін - х**ло".

Під час мітингу з однієї з кают корабля був вивішений російський прапор, але незабаром його зняли. Вже за годину судно покинуло порт.

Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акцію словом "каджоба", що означає "нецивілізованість", цитує його "Новини-Грузія".

Тим часом президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала акцію: "Я пишаюся нашим народом, який мирно опротестував нову провокацію Росії - захід російського круїзного лайнера в порт Батумі в Грузії, в той час як Путін блокує відвантаження зерна і перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі. Безпека Чорного моря життєво важлива для Грузії, України та Євросоюзу", - написала вона в Twitter.

Тим часом в мережі з'явилося відео з реакцією туристів на акцію протесту.

Позиція Грузії щодо війни

Як відомо, влада Грузії засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, однак відмовляється вводити санкції проти Російської Федерації і допомагати Україні озброєнням.

Тим часом грузинське суспільство активно висловлює підтримку українцям, протестуючи проти російської агресії. Також вони виходили на мітинги проти відновлення авіасполучення з Росією.

Також на боці України з 2014 року воює військове добровольче формування "Грузинський національний легіон".

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