Резолюція закликає продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію з метою припинення бойових дій.

Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу.

Про це повідомила у середу ввечері пресслужба ПАРЄ. Асамблея затвердила резолюцію на основі доповіді німецького депутата Франка Швабе, голови групи соціалістів у ПАРЄ.

Як уточнила глава делегації Верховної Ради в Асамблеї Марія Мезенцева, цим документом ПАРЄ звертається до членів Ради Європи із закликом негайно створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочину агресії, скоєного політичним і військовим керівництвом Російської Федерації, та надання необхідної фінансової підтримки.

Також у резолюції є рекомендація Комітету міністрів Ради Європи призначити спецпредставника у питаннях наслідків агресії Росії щодо України.

Парламентарі також зазначили, що російська агресія спровокувала найважчу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, кинула виклик глобальному управлінню та призвела до різкого зростання цін на енергоносії та відсутності продовольчої безпеки.

Резолюція закликає продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію з метою припинення бойових дій, виведення військ із суверенної території України та дотримання норм міжнародного права.

Документ закликає прагнути розірвати енергетичну залежність від Російської Федерації, прискорюючи енергетичний перехід і в той же час досліджуючи альтернативи імпорту енергії з Російської Федерації.

Резолюція була підтримана майже одноголосно - 144 проголосували "за" зі 147 присутніх.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з Червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.

У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.

Як відомо, члени Парламентської асамблеї Ради Європи прийняли рішення про виключення Російської Федерації, яка раніше прийняла рішення покинути організацію самостійно. Ніхто не проголосував проти.

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