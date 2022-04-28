Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям стосовно розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу.
Про це повідомила у середу ввечері пресслужба ПАРЄ. Асамблея затвердила резолюцію на основі доповіді німецького депутата Франка Швабе, голови групи соціалістів у ПАРЄ.
Як уточнила глава делегації Верховної Ради в Асамблеї Марія Мезенцева, цим документом ПАРЄ звертається до членів Ради Європи із закликом негайно створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочину агресії, скоєного політичним і військовим керівництвом Російської Федерації, та надання необхідної фінансової підтримки.
Також у резолюції є рекомендація Комітету міністрів Ради Європи призначити спецпредставника у питаннях наслідків агресії Росії щодо України.
Парламентарі також зазначили, що російська агресія спровокувала найважчу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, кинула виклик глобальному управлінню та призвела до різкого зростання цін на енергоносії та відсутності продовольчої безпеки.
Резолюція закликає продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію з метою припинення бойових дій, виведення військ із суверенної території України та дотримання норм міжнародного права.
Документ закликає прагнути розірвати енергетичну залежність від Російської Федерації, прискорюючи енергетичний перехід і в той же час досліджуючи альтернативи імпорту енергії з Російської Федерації.
Резолюція була підтримана майже одноголосно - 144 проголосували "за" зі 147 присутніх.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.
У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з Червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.
У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.
Як відомо, члени Парламентської асамблеї Ради Європи прийняли рішення про виключення Російської Федерації, яка раніше прийняла рішення покинути організацію самостійно. Ніхто не проголосував проти.