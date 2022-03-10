Це автоматично означає припинення членства РФ в усіх органах Ради Європи, в тому числі у Венеціанській комісії.

Росія з власної ініціативи вийшла з Ради Європи.

Про це представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила у Telegram.

"Росія за власною ініціативою вийшла з Ради Європи", - зазначила вона.

За словами Совгирі, це автоматично означає припинення членства РФ в усіх органах Ради Європи, в тому числі у Венеціанській комісії.

Ситуацію вже прокоментував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він заявив російським журналістам, що вихід Росії з Ради Європи означає її вихід і з усіх його механізмів.

"Вихід з Ради Європи передбачає і вихід з усіх механізмів", - заявив Пєсков, говорячи про те, чи означає вихід Росії з Ради Європи, припинення її участі у всіх інститутах РЄ, включаючи ЄСПЛ.

Як зазначив російський юрист Павло Чіков, згідно зі Статутом Ради Європи держава перестає бути її членом з 1 січня наступного року. Тобто РФ формально вийде Ради Європи тільки з 1 січня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв’язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.

У червні 2019 року ПАРЄ ухвалила рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в асамблеї.

Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ у Раді Європи та у ПАРЄ.

25 лютого 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи запустили процедуру виключення РФ. Того ж дня Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство Росії в організації.