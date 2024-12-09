У Держдепі кажуть, що готові їх озброїти.

Якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він зазначив, що американська та українська сторони обговорювали ситуацію на сході країни та склад її Збройних сил:

"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони виставлять додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити їх, щоб вони могли вступити в бій".

Мобілізація 18-річних в Україні

Як відомо, Вашингтон закликає Київ знизити мобілізаційний вік та долучити до армії молодь. Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що зараз підготовка до мобілізації 18-річних хлопців не ведеться.

Відео дня

Тема зниження мобілізаційного віку активно обговорюється суспільством. Окрім того, що молоді люди є дуже малочисельною категорією населення країни, експерти зазначають, що таку кількість мобілізованих просто не вийде екіпірувати.

Вас також можуть зацікавити новини: