Розмова тривала майже годину.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Бесіда тривала майже годину. В її центрі була підготовка до зустрічей G7 і G20, на яких також буде обговорюватися війна в Україні і боротьба з її наслідками.

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"Канцлер і президент США погодилися, що недавня анексія Росією українських територій є масовим порушенням принципів Статуту ООН і повинна розглядатися як спроба насильницького захоплення чужої території і ніколи не буде прийнята", - йдеться в повідомленні.

Також Байден і Шольц розділили думку про те, що часткова мобілізація в Росії була "серйозною помилкою".

"Це ще раз показує, яку гірку ціну доводиться платити російським громадянам за прорахунки президента Путіна. Вони розкритикували недавні ядерні загрози Москви як безвідповідальні і погодилися з тим, що такий крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для Росії", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що відмова Росії виконувати міжнародні вимоги про припинення бойових дій веде країну до зростаючої міжнародної ізоляції.

"США і Німеччина продовжать неослабно підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією і відновленні її суверенітету і територіальної цілісності, а також будуть чинити санкційний тиск на Росію", - підкреслили вони.

Крім того, канцлер і президент США засудили акти саботажу на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", додавши, що цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури спричинять одностайні відповіді.

Ядерні загрози Путіна

Як відомо, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми, після чого оголосили про їхню анексію.

Незадовго до цього Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на ці території буде поширюватися ядерна доктрина РФ.

Російський диктатор Володимир Путін говорив, що використовує всі наявні засоби "у разі появи загрози територіальній цілісності РФ".

Водночас генсек НАТО Йенс Столтенберг у своєму виступі запевнив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України.

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