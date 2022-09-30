НАТО продовжить підтримувати Україну у її зусиллях з повернення окупованих Росією територій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-кофнеренції у Брюсселі.

"Звичайно, Україна має право повернути українську територію, яка зараз окупована російськими силами. Це причина, чому ми підтримуємо їх (українців - УНІАН). Тож, аби вони могли обороняти себе, але й також могли продовжувати звільняти територію", - наголосив генсек.

Відео дня

Він зазначив, що незаконна спроба Росії анексувати українську територію не змінює цієї мети.

"Тому що, якщо ми приймемо анексію Росії і ядерне брязкання зброєю, яке насправді стримувало нас від підтримки України, тоді ми приймаємо ядерний шантаж. Тоді ми погоджуємося, що шляхом погроз застосування ядерної зброї такі авторитарні країни, як Росія, зможуть досягнуто того, чого хочуть - отримати контроль над сусідньою Україною. І тоді відвернути нас від підтримки України у її абсолютному суверенному праві на самозахист проти агресора, що насправді закріплене у Статуті ООН", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що ядерна риторика президента РФ Володимира Путіна небезпечна і безрозсудна.

"Звичайно, НАТО виявляє пильність. Ми уважно відстежуємо, що робить Росія. Росія повинна зрозуміти, що ядерна війна ніколи не може бути виграна, і ніколи не повинна бути розв'язаною, і вона матиме серйозні наслідки для Росії, якщо вона застосує ядерну зброю. І це було дуже чітко передано Росії", - сказав Столтенберг.

"Тому ми продовжимо підтримувати Україну, і ми продовжимо підтримувати їхні зусилля зі звільнення навіть ще більшої території, тому що вони (українці) мають право робити це", - наголосив генсек Альянсу.

Погрози Росії використати ядерну зброю: головне

Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ. У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації у РФ, він сказав: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у те, що Путін використає ядерну зброю.

Також генсек НАТО Столтенберг зазначав, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

24 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

27 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе застосування Росією ядерної зброї не зупинить Україну у захисті своїх територій.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу".