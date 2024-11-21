Країни уклали угоду про реадмісію, щоб забезпечити повернення до Молдови її громадян, які незаконно перебувають у Британії.

Молдова підписала угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони з Великою Британією. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що для Британії метою угоди є розширення співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відзначив значний наплив українських біженців до Молдови після початку вторгнення Росії.

"Знаходячись поряд з Україною, молдавани щодня відчувають на собі наслідки російської агресії, імперіалізму та тиску", - сказав він.

Відео дня

Країни уклали угоду про реадмісію, щоб забезпечити повернення до Молдови її громадян, які незаконно перебувають у Британії.

Також Лондон надасть 2 мільйони фунтів стерлінгів для покращення захисту Молдови від кібератак і 5 мільйонів фунтів для зміцнення системи охорони здоров'я для допомоги біженцям.

Президентка Молдови Мая Санду назвала Росію та корупцію найбільшими загрозами для країни. Прем'єр-міністр країни Дорін Речан представив оновлений варіант конституції, де стратегічною метою країни визначено європейську інтеграцію.

Міністерка закордонних справ Румунії Люмінца Одобеску, яка була на зустрічі, підкреслила важливість спільної роботи з Великою Британією задля підтримки Молдови.

Вибори у Молдові

На президентських виборах у Молдові 2024 року чинна президентка Мая Санду перемогла свого основного конкурента Олександра Стояногло. Перший тур, що відбувся 20 жовтня, не визначив однозначного переможця, оскільки жоден кандидат не набрав більше 50% голосів. У другому турі, який пройшов 3 листопада, Санду отримала близько 55% голосів, що забезпечило їй другий термін на посаді президента​.

Вас також можуть зацікавити новини: