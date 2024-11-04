Залишається підрахувала 0,5% голосів, але фактична перемога чинної президентки є очевидною.

Вибори президента Молдови досягли кульмінації. Чинна президентка Мая Санду оголосила про свою перемогу та подякувала усім виборцям за порятунок демократії.

"Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому. Дякуємо вам, дорогі молдовани, вдома та за кордоном. Ідіть з гордістю - ви свобода, надія та стійкість. Я пишаюся тим, що можу служити вам усім", - написала Санду в X.

Санду здобула перемогу над ексгенпрокурором країни Олександром Стояногло, який представляє опозиційну проросійську Партію соціалістів, із відривом у понад 10% голосів. Як показують підрахунки 99,56 відсотка голосів, за Санду проголосували понад 55% виборців, за Стояногло - 44,6%, повідомляє сайт Центрвиборчкому країни.

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У ніч на 4 листопада канал TV8 показав відеозвернення політикині. У ньому Санду заявила, що молдовани "дали урок демократії, гідний того, щоб його записати в підручники історії".

"Сьогодні ви врятували Молдову. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не прогадав. Свобода, правда і справедливість перемогли. Молдові вдалося продемонструвати свою волю і силу через голосування кожного з нас. Ми довели, що об’єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна", - сказала Санду.

Санду - фактично переобрана президентка Молдови. Вона заявила, що президентська кампанія зіштовхнулася із низкою викликів та "безпрецедентною атакою":

"Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконна купівля голосів, залучення до виборчих процесів деяких ворожих сил з-за меж країни та деяких злочинних груп, брехня, нагнітання ненависті та страху в суспільство".

Вибори у Молдові - головні новини

На президентських виборах у Молдові 2024 року чинна президентка Мая Санду перемогла свого основного конкурента Олександра Стояногло. Перший тур, що відбувся 20 жовтня, не визначив однозначного переможця, оскільки жоден кандидат не набрав більше 50% голосів. У другому турі, який пройшов 3 листопада, Санду отримала близько 55% голосів, що забезпечило їй другий термін на посаді президента​.

Ці вибори супроводжувалися складною політичною ситуацією через побоювання щодо зовнішнього втручання. Молдовська влада звинуватила Росію у спробах вплинути на результат виборів та референдуму щодо вступу до ЄС, що відбувся одночасно з виборами. Влада стверджувала, що Росія намагалася вплинути на виборців через фінансову підтримку та дезінформацію. Для зменшення впливу було обмежено кількість виборчих дільниць у Росії, а ЄС допомагав забезпечувати кібербезпеку процесу​

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