У Кишиневі усвідомлюють, що ця стратегія ризикована, але може бути необхідною.

У Молдові заявили, що висилатимуть російських дипломатів, якщо Москва вдасться до нових дій, що завдають шкоди інтересам країни.

Видання Reuters пише, що після президентських виборів у березні Молдова вислала російського дипломата через те, що Москва відкрила чотири виборчі дільниці в невизнаній Придністровській молдавській республіці. Молдова дозволила відкрити одну виборчу дільницю в Кишиневі.

Молдова також наказала скоротити штат посольства Росії на 45 осіб у 2023 році після того, як вона заявила, що Росія використовує там обладнання для шпигунства.

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"Якщо дії продовжать завдавати шкоди національним інтересам Молдови, як це було у випадку з організацією так званих російських президентських виборів на східному березі Дністра... це залишається варіантом", - заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Він визнав, що така стратегія ризикована, оскільки відповідні російські висилки молдовських дипломатів можуть ускладнити роботу посольства в Москві.

"Нам потрібен збалансований підхід. З одного боку, ми маємо дбати про національну безпеку, а з іншого - про наших громадян у діаспорі та наші інтереси. Нам потрібне розуміння, щоб підтримувати цей складний баланс", - зазначив дипломат.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що Москва готова вжити заходів у відповідь у разі нових висилок.

"Кишинів робить неправильні висновки. Судячи з усього, вони націлені на ескалацію напруженості в наших відносинах. Що стосується заходів у відповідь, то ви знаєте, що не було жодного випадку, щоб ми не відреагували належним чином", - заявив Галузін.

Молдова на шляху до ЄС - останні новини

Відносини Молдови з Росією погіршилися після того, як президентка Майя Санду засудила вторгнення в Україну і очолила рух за вступ до Європейського союзу. Санду називає Росію і корупцію двома найбільшими загрозами для своєї країни.

Молдова та Україна почали переговори про вступ до ЄС, і Санду призначила на жовтень референдум про приєднання до блоку - одночасно з президентськими виборами, на яких вона претендує на переобрання.

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