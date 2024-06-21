Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорні рамки про вступ України та Молдови. Вже 25 червня ЄС розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими країнами, повідомляється на сторінці Бельгійського головування в ЄС у Х.

"Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі", – йдеться у заяві.

Про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС повідомила також президентка країни Мая Санду.

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"Стати членом ЄС – це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня", - написала Санду у своєму акаунті в Х.

Як відомо, Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року і вже у червні цього ж року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Вступ України в Євросоюз - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори щодо вступу України до ЄС мають розпочатися до кінця червня. Зазначається, що Україна виконала для цього все, що було потрібно.

"Україна виконала всі кроки, які ми (ЄК – УНІАН) прописали та сформулювали. Тому, ми віримо, що Європейський Союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця червня", - сказала вона.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ в ЄС.

"Бути зараз з Україною - це бути з Європою і за Європу, за мирну Європу. У нас в цей час таких випробувань, в час цієї війни, ми всі побачили, наскільки важливо, щоб Європа не проявляла жодної слабкості, і особливо у питаннях, які зміцнюють Європу", - відзначив глава держави.

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