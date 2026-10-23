Молдова оголосить дипломата РФ персоною нон грата: яка причина

Раніше молдовська поліція повідомила, що в п’ятницю на землі, за 100 метрів від будинку в селі Кіштелниця, було вяивлено дрон.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що оголосить співробітника посольства РФ персоною нон грата після чергового інциденту з дроном. Там засудили порушення повітряного простору Молдови та інцидент з падінням дрона у селі Кіштелниця.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету й безпеки Молдови та становить пряму загрозу для безпеки її громадян. Такі дії є неприйнятними і вкотре демонструють ризики, зумовлені загарбницькою війною Російської Федерації проти України", - сказано у заяві молдовського МЗС.

Кишинів закликав РФ припинити дії, що наражають на небезпеку регіональну безпеку та людські життя.

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Раніше молдовська поліція повідомила, що в п’ятницю на землі, за 100 метрів від будинку в селі Кіштелниця, було вяивлено дрон. Повідомлень про жертв чи матеріальні збитки немає.

Варто зазначити, що інцидент стався на тлі того, як Росія завдала авіаударів протягом ночі щонайменше по шести областях України, включаючи Одещину. У Міноборони Молдови 23 жовтня повідомляли, що під час атаки РФ на Україну у повітряний простір Молдови залетів безпілотник.

Реакція Молдови на дії РФ

Раніше повідомлялось, що Молдова через російські атаки поблизу спільного кордону з Україною обговорює можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на молдовську територію.

Міністерка внутрішніх справ країни зазначила, що через часті атаки Росії на прикордонні зони України Молдова вивела своїх прикордонників і митників із чотирьох прикордонних пунктів, розташованих на українській території.

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