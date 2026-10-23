Біля Румунії після атаки дрона перекинулось судно: є загиблий та зниклі безвісти

Президент Румунії заявляє, що Росії час "прийняти пропозиції щодо припинення вогню та припинити війну".

У Чорному морі поблизу Констанци (Румунія) після атаки дрона затонуло торговельне судно Khoryv під прапором Коморських островів. Як повідомляє Digi24, це сталося за 13 морських миль на схід від Констанци. Судно зазнало серйозних пошкоджень та перекинулося.

На борту були 13 людей: 10 громадян України та три громадянина Азербайджану. Дев’ятьох моряків врятували. Один член екіпажу загинув, а ще троє вважаються зниклими безвісти.

Що каже румунська влада

Президент Румунії Нікушор Дан вважає напад на судно Khoryv новим "прикладом трагічних наслідків" війни Росії проти України. Він заявляє, що "Росії час серйозно поставитися до мирних ініціатив Сполучених Штатів та Європи, прийняти пропозиції щодо припинення вогню та припинити війну".

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Крім того, міністр закордонних справ країни Дан Некулешеску назвав напад на торговельне судно в Чорному морі кричущим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства.

Він заявив, що Бухарест співпрацює з союзниками по НАТО, включаючи Болгарію та Туреччину, для прискорення впровадження додаткових можливостей спостереження, узгоджених на засіданні Північноатлантичної ради.

Заклики щодо Чорного моря

Водночас, як повідомляє Jutarnji list, у Хорватська спілка моряків просить оголосити район уздовж болгарського та румунського кордонів у Чорному морі зоною бойових дій.

Раніше один хорватський моряк зник безвісти, а ще один зазнав поранень під час атаки безпілотника на танкер у Чорному морі.

Ситуація з суднами в Чорному морі

Як повідомлялося, 14 жовтня в територіальних водах Румунії, неподалік від міста Суліна, стався напад на нафтовий танкер YARA J, який, імовірно, прямував до України. Цей танкер ходить під прапором Коморських Островів, і мав екіпаж із 17 моряків з Сирії, Індії та Ірану.

Крім того, 15 жовтня неподалік румунського міста Суліна в Чорному морі загорілося комерційне судно Wine Trader під прапором Сан-Марино. На борту перебували 12 моряків, восьмеро з них вважаються зниклими безвісти.

Також через ескалацію на Чорному морі з боку Росії, яка атакує цивільні комерційні судна біля третіх країн, Румунія запропонувала Болгарії звернутися до керівництва НАТО щодо створення військового командування з ротацією між усіма чорноморськими країнами.

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