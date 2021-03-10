Будь-який народ, який в 2021 році все ще має монархію, викриває свою страшну відсутність революційної сміливості.

З нового інтерв'ю принца Гаррі й Меган Маркл можна було дізнатися про те, що британська монархія - це токсичний барліг расизму й лихослів'я. А хто сумнівався в цьому?

Зовсім не важко повірити, що інститут, створений бути фізичним втіленням класовості, потопає в жорстокості. Про це на сторінках New York Times пише журналіст Гамільтон Нолан, який з 2013 року закликає до повалення британської монархії. На його думку, громадська реакція на це банальне викриття зійшла з правильного шляху в той момент, коли з'явилося поширене переконання, що потрібно покращити британський престол.

"Зовсім ні. Не можна перетворити пляшку отрути в освіжаючий напій, скільки цукру в неї не досипай. Щоб просто й відповідно відреагувати на все, що ми дізналися, потрібно, щоб все Об'єднане Королівство зібралося, взялося за руки у великому колі навколо інституту монархії й спалило його до тла, співаючи Sweet Caroline для підтримки позитивного духу", - пише Нолан.

Читайте також"Нарешті виговорилися": британці відреагували на скандальне інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл (відео)А потім члени королівської сім'ї зможуть згребти попіл і акуратно викинути його в сміття. Це було б церемоніальним початком нового життя, в якому б вони працювали, як усі. Існування монархії - це визнання, що уряд не може чи навіть не намагається вирішити проблеми людей. Натомість він пропонує спектакль.

Завжди було легше влаштувати казково розкішне життя для однієї сім'ї, ніж проробити тяжку роботу, щоб підняти життя кожної сім'ї в країні до достойних стандартів. Прості люди фінансують крихітну, екзальтовану й часто негідну еліту, а не навпаки. Кожна нація, яка в 2021 році все ще має монархію, викриває власну страшну відсутність революційної сміливості.

Автор додає, що США винні в багатьох злочинах. Але в цій площині вони все ж вчинили правильно. Американські президенти можуть бути національною ганьбою. Але, принаймні, американцям не потрібно поклонятися перед посереднім заможним марнотратом, чия претензія на легітимність ґрунтується на тому, що він нащадок когось, хто кілька століть тому був найбільшим бандитом в країні.

"Так, у нас є власна гіпнотична капіталістична залежність від знаменитостей. Але монархія загалом ще більш перекручена. Так, ніби сім'ю Бушів, Кардашьян і Фолвеллів об'єднали в один прикрашений квазірелігійний культ, приправлений дозою імперіалізму. Що таке монархія, якщо не найвища форма пошани нерівності?", - йдеться в статті.

Читайте такожПринц Гаррі заявив про страх повторити історію своєї матері принцеси ДіаниСпираючись не на моральну цінність, а на випадковості спадковості, маленька група людей розтринькує мільйони доларів з державної казни. І при цьому їм поклоняються як націоналістичним богам в обмін на єдиний обов'язок "поводитися чемно на людях", який вони виконують зі змінним успіхом. Більш ніж 60 мільйонам людей, багато з яких живуть в бідності, наказують радіти, а не гидувати цією надмірністю. Вони повинні бути щасливими, що хтось живе казковим життям, хоч це і не вони самі. Піддані переживають заплутані перипетії з життя королівської сім'ї замість того, щоб вимагати рівності для всіх.

І цей план, схоже, працює. Кожні 4 з 5 дорослих британців позитивно ставляться до королеви. З переконливістю дорогих капелюшків, схоже, важко змагатися. Зірки цього натхненного шоу будуть з часом змінюватися. Нові принци й принцеси народяться, шикарні весілля будуть проведені, інші розпещені сідниці всядуться на м'який трон.

Читайте такожЗМІ: королева Єлизавета II не підписала заяву щодо інтерв'ю Гаррі та Меган МарклЦі махінації, кожна з яких захоплює увагу суспільства на якийсь час, - це лише верхівка цілого рою термітів, яким є монархія. Вона живиться силами трудящих і вивергає їх, щоб збудувати величенний дім для себе.

"Повалити монархію буде не складно. По-перше, потрібно відібрати їхні маєтки. Потім - їхнє багатство. А потім - їхні титули. Всі ці речі насправді належать суспільству. А трутні тримали їх у себе надто довго. Хороші новини для королівської сім'ї в тому, що економіка, здається, відновлюється. Тож їм буде не важко знайти роботу, попри відсутність будь-якого досвіду", - іронізує автор.

Кінець монархії у Великій Британії: чи це можливо?

В лютому 2021 року стало відомо, що влада Єлизавети II не така вже й церемоніальна. Британські журналісти з'ясували, що королева добилася зміни законів, щоб приховати особисте багатство. Статки королівської сім'ї - досі таємниця у Великій Британії.

Коментуючи це викриття, видання The Guardian допустило, що, можливо, країні пора подумати над тим, щоб зробити Єлизавету II останньою королевою Великої Британії. Адже зловживання владою з боку королівської сім'ї заради особистого збагачення викриває всю абсурдність існування монархії.

Разом з тим, ідея перетворення Великої Британії на республіку не популярна. Загалом, в Об'єднаному Королівстві 67% громадян лояльні до престолу. Найбільше монархістів в Англії - 76%. Але навіть в Шотландії 57% населення підтримують королеву.

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Переклад: Лесь Димань