Подоляк зазначив, що Україна ніколи не вдавалася до використання терористичних методів.

Радник глави офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна заперечує причетність до нападу Москві.

"Україна точно не має жодного стосунку до стрілянини/вибухів у "Крокус Сіті Холі" (Московська область, Росія). Це не має жодного сенсу. Україна воює з російською армією вже понад два роки. І все в цій війні вирішуватиметься тільки на полі бою. Тільки кількістю зброї і якісними військовими рішеннями. Терористичні атаки не вирішують жодних проблем", - написав він у Х.

Подоляк зазначив, що Україна ніколи не вдавалася до використання терористичних методів.

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"Це завжди безглуздо. На відміну, до речі, від самої Росії, яка використовує терористичні атаки в нинішній війні проти України. І по-третє, задовго до подій у "Крокус Сіті Холі" ми чули публічні попередження від іноземних посольств, розташованих у Москві, про можливість подібних кривавих ексцесів. Як висновок: немає жодних сумнівів у тому, що події в Підмосков'ї сприятимуть різкому посиленню військової пропаганди, прискореної мілітаризації, розширеної мобілізації та, зрештою, нарощуванню масштабів війни. А також виправданню явних геноцидних ударів по мирному населенню України", - додав він.

Теракт у Москві - деталі

У Москві в концертному залі перед виступом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі (їх було щонайменше троє) відкрили стрілянину і вчинили підпал. За даними ФСБ, загинули щонайменше 40 осіб, понад 100 постраждали. Жертви - охоронці та глядачі, музиканти не постраждали. СК порушив справу про теракт.

Будівля горить, усередині залишаються люди. Скільки їх - точно невідомо, частину вдалося евакуювати. Площа пожежі, за даними відомства, становить 12,9 тисячі квадратних метрів.

Російські добровольчі підрозділи, що воюють на боці ЗСУ, заявили про непричетність до нападу.

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