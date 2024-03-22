Радник глави офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна заперечує причетність до нападу Москві.
"Україна точно не має жодного стосунку до стрілянини/вибухів у "Крокус Сіті Холі" (Московська область, Росія). Це не має жодного сенсу. Україна воює з російською армією вже понад два роки. І все в цій війні вирішуватиметься тільки на полі бою. Тільки кількістю зброї і якісними військовими рішеннями. Терористичні атаки не вирішують жодних проблем", - написав він у Х.
Подоляк зазначив, що Україна ніколи не вдавалася до використання терористичних методів.
"Це завжди безглуздо. На відміну, до речі, від самої Росії, яка використовує терористичні атаки в нинішній війні проти України. І по-третє, задовго до подій у "Крокус Сіті Холі" ми чули публічні попередження від іноземних посольств, розташованих у Москві, про можливість подібних кривавих ексцесів. Як висновок: немає жодних сумнівів у тому, що події в Підмосков'ї сприятимуть різкому посиленню військової пропаганди, прискореної мілітаризації, розширеної мобілізації та, зрештою, нарощуванню масштабів війни. А також виправданню явних геноцидних ударів по мирному населенню України", - додав він.
Теракт у Москві - деталі
У Москві в концертному залі перед виступом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі (їх було щонайменше троє) відкрили стрілянину і вчинили підпал. За даними ФСБ, загинули щонайменше 40 осіб, понад 100 постраждали. Жертви - охоронці та глядачі, музиканти не постраждали. СК порушив справу про теракт.
Будівля горить, усередині залишаються люди. Скільки їх - точно невідомо, частину вдалося евакуювати. Площа пожежі, за даними відомства, становить 12,9 тисячі квадратних метрів.
Російські добровольчі підрозділи, що воюють на боці ЗСУ, заявили про непричетність до нападу.