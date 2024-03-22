Бійці підкреслили, що Легіон не воює з мирними росіянами.

У Легіоні "Свобода Росії" відреагували на кривавий теракт у Москві, в результаті якого загинули десятки людей.

"У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі і не здивовані черговою кривавою провокацією", - написали там.

Вони впевнені, що теракт готувався і його медійне висвітлення - теж.

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"Підкреслимо, що Легіон не воює з мирними росіянами. "Рязанський цукор" - метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", - додали в в Легіоні "Свобода Росії".

Що таке "Рязанський цукор"

"Рязанський цукор" добре відомий російський евфемізм. Він означає гексоген, закладений співробітниками ФСБ. Для того щоб привести до влади Путіна 1999 року, невідомі підірвали кілька будинків, у чому звинуватили чеченців. Але місцеві жителі одного з будинків у Рязані побачили співробітників ФСБ, які закладали мішки з гексогеном у підвал. Офіцери ФСБ тоді заявили, що вони проводять "антитерористичні навчання", а в мішках був просто цукор.

Теракт у Москві - деталі

ФСБ офіційно повідомила, що, за попередніми даними, 40 людей загинули і понад 100 постраждали. Телеграм-канал "112" повідомляв про 40 загиблих і 140 постраждалих. Губернатор Підмосков'я Воробйов заявив, що четверо госпіталізованих перебувають у важкому стані.

Будівля горить, площа пожежі становить близько 3 тисяч квадратних метрів. Пожежа посилюється. У гасінні бере участь пожежна авіація. Покрівля в районі сцени почала руйнуватися. Охоронці будівлі були озброєні лише кийками та електрошокерами, у них не було вогнепальної зброї. За попередніми даними, кілька охоронців могли бути вбиті одними з перших.

У ГУР заявили, що стрілянина в Підмосков'ї - це якраз та свідома провокація спецслужб Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота.

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