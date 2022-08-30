Між Китаєм і США готується глобальна угода, вважає Фейгін.

Джо Байден і Сі Цзіньпін можуть домовитися про долю Росії в контексті інтересів Китаю.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю "ГРОШІ".

"Світ вже домовляється за вирахуванням Путіна. Вони його вже не беруть до уваги як істотну частину цього рівняння. А потім потрібно уважно стежити за тим, як будуть йти домовленості Китаю і Вашингтона. Там щось відбувається, якась глобальна угода готується. Щось Китай отримає від США – саме по частині Росії. Вони (Байден і Цзіньпін – УНІАН) домовилися, що зустрічатимуться на "двадцятці". У них буде двостороння зустріч. Вони можуть поговорити і п'ять годин. Вони потім, можливо, обміняються візитами, це я так припускаю. ... Домовляться про торговельну угоду", – упевнений Фейгін.

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Правозахисник упевнений, що будуть обговорюватися "ті теми, які ніяк не вирішуються".

"Вони багато про що домовляться. А приховано – про долю Росії в контексті інтересів Китаю. Ми весь час бачили навіть протягом 2021 року розмови, що "ми повинні домовитися з Росією, щоб не дати рости Китаю". Останній рік, може, трохи менше, дав розуміння, що Китай дуже сильно, недооцінено залежний від західних технологій, грошей, інвестицій. З'ясувалося, що там не така стабільна ситуація. Варто вирвати стержень із зайнятістю, інвестиціями, технологіями, компаніями, виробництва вивести звідти, і там починаються проблеми. І вони поки може переборні, а за якийсь час можуть бути непереборними. І Китай зробив свій вибір, в якомусь сенсі відсунув свої геополітичні амбіції трохи назад. А ось Москва – дуже цікавий приз, який може дістатися. І я думаю, що, швидше за все, ми будемо свідками такої великої угоди, що в Москві будуть говорити "Пекін нас зрадив, це головні зрадники і завжди такими були"... Відносини між Пекіном і Москвою налагодилися всього лише в другій половині 80-х при Горбачові, потім якось росли. А так-то взагалі ми на межі війни були, ми ж воювали на Даманському", – каже він.

Фейгін упевнений, що "в будь-якому випадку, якщо Москва програє, всі зацікавлені будуть в ослабленні Путіна і Росії максимальному, Китай в тому числі, в першу чергу".

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