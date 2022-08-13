Росія стоїть на порозі того, що з нею не будуть рахуватися.

Китай домовився зі Сполученими Штатами Америки про долю Російської Федерації.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ході бесіди з радником глави Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

Він нагадав, що на полях саміту G20 повинні відбутися переговори між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном.

"Байден за два дні до візиту Ненсі Пелосі на Тайвань подзвонив Сі Цзіньпіну і, на мій особистий погляд, вони про все домовилися... Скажіть, за чий рахунок, як то кажуть, буде свято? Що може запропонувати Байден і на що може погодитися в якості бонусу Сі? По-моєму, висновок очевидний. Відповідь така: це буде Росія. Все буде робитися за рахунок Росії", - сказав правозахисник.

На його думку, Росія стоїть на порозі того, що її ніхто не буде брати до уваги в цьому трикутнику.

У відповідь Арестович нагадав, як на початку війни весь світ гадав, чи вдасться Росії перетягнути Китай на свій бік.

"Все, як ти кажеш, тільки сума цих поступок і їх напрямок будуть ще більш прикрими для Кремля, ніж вони могли подумати... Вони (США і Китай) передомовляться про нову архітектуру світоустрою. І в ньому путінському режиму просто не буде місця", - зазначив Арестович.

Раніше директор Інституту світової політики пояснив, чому Китай не буде воювати зі Сполученими Штатами Америки.

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