Ситуація в аеропорту залишається виключно складною, але робиться все можливе, щоб здійснювати евакуацію якомога безпечніше.

У міжнародному аеропорту Кабула в результаті тисняви загинули семеро людей.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

"У своїх думках ми з родинами сімох афганських цивільних осіб, які трагічно загинули в натовпі в Кабулі", – йдеться в заяві міністерства.

У ньому наголошується, що ситуація в аеропорту залишається виключно складною, але робиться все можливе, щоб здійснювати евакуацію якомога безпечніше.

Читайте такожБайден попередив, що під час евакуації з Афганістану є ризик загинутиРаніше кореспондент британської медіакомпанії Sky News повідомив з місця подій, що перед воротами аеропорту почалася тиснява серед натовпу афганців, які прагнули прорватися до зони вильоту. За його словами, кілька людей були задавлені в натовпі. Кореспондент бачив, як з натовпу виносять загорнуті в біле трупи. Солдати і санітари намагалися надати допомогу зневіреним, зневодненим людям, але для деяких допомога прийшла занадто пізно, зазначив він.

Тим часом західні країни продовжують евакуацію з Афганістану людей, які рятуються від талібів. Бундесвер пізно ввечері 21 серпня повідомив, що з Кабула вивезено на літаках понад 2130 осіб. Американські війська за тиждень евакуювали повітряним мостом близько 17 тис. осіб.

Що відбувається в Афганістані: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Того ж дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" дуже швидко почав захоплювати усі міста в країні.

Після того, як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

Автор: Тамара Отовська