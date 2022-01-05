Політолог вважає, на тлі подій у Казахстані питання України може піти на другий план міжнародного порядку денного.

Політичний експерт назвав основні характерні особливості нинішніх масових протестів у Казахстані.

Свою оцінку подій політолог Олександр Кочетков дав в Facebook.

Також він порівняв те, що відбувається в Казахстані, з Україною і Білоруссю.

"Причина - внутрішня, як і в Україні, і в Білорусі. Це, перш за все, явна несправедливість у розподілі суспільних багатств. Плюс погані рішення влади без нормального пояснення їх причин населенню", - написав він.

Кочетков зазначив, що протести в Казахстані - економічні, а не політичні.

"І в Казахстані, і в Білорусі, і у нас активною частиною протестів є націоналісти, причому, радикалізм казахів порівняємо з нашим "Правим сектором", - вважає експерт.

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Він також вважає, що влада в Нур-Султані значно слабша за владу в Мінську, реально підтримки у неї менше, ніж було у втікача Віктора Януковича свого часу.

"Казахи найбільш швидко, швидше навіть українців, перейшли до прямого протистояння з силовиками і захоплення адміністративних будівель. І частина силовиків вже вважала за краще не брати участь у такому протистоянні", - написав політолог.

Кочетков зазначив, що протести в Казахстані б'ють по інтересам РФ і Китаю. "Нас безпосередньо не стосуються, але Україна на їхньому тлі може піти на другий план міжнародного порядку. Чим може скористатися РФ", - вважає він.

Політолог прогнозує перемогу протестів у Казахстані і переформатування влади надалі з відповідною дерусифікацією.

"Не думаю, що Кремль спробує анексувати північні області Казахстану - сил недостатньо. Але біженців звідти буде безліч, в тому числі, і в Україну. До цього треба готуватися", - додав Кочетков.

Як повідомляв УНІАН, вже кілька днів у Казахстані проходять протести. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на газ. Громадяни вимагали відставки президента з урядом і виступили проти корупції.

На тлі "газових" протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він постановив передати Смаїлову Аліхану Асхановичу.

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