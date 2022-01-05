Токаєв підписав указ 5 січня.

На тлі невтихаючих "газових" протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків Прем'єр-міністра Республіки Казахстан він постановив передати Смаїлову Аліхану Асхановичу.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента Казахстану.

Так, вночі 5 січня Токаєв постановив прийняти відставку уряду Республіки Казахстан і тимчасово покласти виконання обов'язків Прем'єр-міністра на Смаїлова Аліхана Асхановича.

Читайте такожНа вулиці Казахстану вивели військову техніку, по натовпу відкрили вогонь гумовими кулямиКрім цього в указі йдеться про те, що члени уряду будуть продовжувати виконання своїх обов'язків до моменту затвердження нового складу чиновників. Указ вводиться в дію з дня його підписання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що президент охопленого протестами Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати. Режим НП діятиме з 1:30 5 січня до півночі 19 січня.

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