Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що Захід зрадив Україну, тож тепер має забезпечити виконання домовленостей, яких буде досягнуто після переговорів із РФ.

Під час виступу на Atlantic Council він заявив, що новообраний президент Дональд Трамп під час зустрічі з кремлівським правителем Путіним закликав його не йти на ескалацію, однак той не дослухався до поради.

"Те, що ми зараз бачимо, - це майже контрнаступ. Україна, я вважаю, потребує ATACMS, тому що, якщо і коли настане момент, коли буде оголошено про припинення вогню і розпочнуться переговори, Україна повинна бути в максимально сильній позиції з найбільшою кількістю важелів, щоб отримати найкращі переговори за столом", - заявив Маккол.

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За його словами, рішення про передачу ракет ATACMS було затягнуто через повільність Джейка Саллівана та американської Ради національної безпеки. Політик переконаний, що ця зброя дозволить Києву мати більше важелів впливу за столом переговорів:

"Без ATACMS у них не було б такого важеля. Краще пізно, ніж ніколи. Хотілося б, щоб це сталося раніше".

На думку Маккола, переговорний процес буде дуже складним, тому що Путін хоче отримати всю Україну, а Володимиру Зеленському буде важко піти на територіальні поступки "без революції".

"Я знаю, що обраний президент Трамп уявляє себе великим переговірником. Я думаю, що Путін - дуже, дуже розумна і хитра людина. Ніколи не варто його недооцінювати. Колись він був у КДБ, і він там назавжди", - пояснив він.

Політик переконаний, що Захід повинен буде запровадити механізм примусу до виконання угоди про завершення війни. Він назвав відсутність такого механізму в Будапештському меморандумі "найбільшим гріхом і слабкістю":

"Коли Україна здала всю свою зброю, що сталося після цього? Потім Росія рушила на Донбас, у Крим, без жодного примусу. І ми зрадили Україну. Світова арена, НАТО зрадили Україну в той момент. Тому, якщо коли-небудь знову почнуться переговори, необхідно забезпечити їх виконання".

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