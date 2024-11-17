Європа активніше підтримує ідею Трампа щодо мирних переговорів України та РФ, - WSJ

Оскільки підтримка Києва США під сумнівом, багато європейських чиновників вважають дипломатію найкращим варіантом для України.

Зусилля новообраного президента США Дональда Трампа щодо започаткування мирних переговорів між Росією та Україною знаходять дедалі більше підтримки серед європейських союзників Києва. Водночас у Європі зростають побоювання, що час працює не на користь України, пише The Wall Street Journal.

На тлі обговорень європейських лідерів про те, чи зможуть вони компенсувати можливу втрату американської допомоги, якщо адміністрація Трампа припинить її надання, у багатьох столицях визнають нагальність пошуку виходу з конфлікту. Чиновники відзначають, що Росія закріплює свої позиції, тоді як Україна стикається з браком ресурсів.

Зближення позицій Європи та нової адміністрації США щодо відкритості до переговорів контрастує з ситуацією пів року тому. Тоді європейські політики побоювалися, що швидке прагнення Трампа до угоди з Кремлем може зашкодити Україні. Проте у Європі залишаються сумніви щодо того, наскільки США дозволять Києву впливати на формування угоди. Водночас лідери занепокоєні можливими поступками, на які Трамп може піти заради досягнення миру.

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Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що рішуча позиція Трампа щодо Росії може сприяти прогресу в переговорах. Водночас Зеленський застерігає від ризиків таких контактів, наголошуючи: "

Це саме те, чого Путін давно хотів: послабити ізоляцію Росії та проводити переговори, які ні до чого не приведуть. Як він це робив протягом десятиліть".

Однак у Вашингтоні вважають, що Україна, через ситуацію на фронті, може опинитися в положенні, коли переговори стануть неминучими. Попри офіційну позицію Києва щодо повернення всіх окупованих територій, в українському суспільстві поступово зростає підтримка ідеї територіальних компромісів. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, у жовтні 32% респондентів погодилися б на часткові територіальні поступки в обмін на мир, що значно більше, ніж 14% рік тому.

Зеленський представив свій план забезпечення перемоги, який передбачає посилення військової допомоги та гарантій безпеки для України. За словами президента, припинення вогню не повинно стати можливістю для Росії переозброїтися.

Європа готується до дій Трампа

Водночас деякі європейські столиці вже готуються до можливого скорочення американської допомоги Україні. На зустрічі в Будапешті, наприклад, обговорювалися плани дій у разі зміни політики США після вступу Трампа на посаду. Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, давно закликає до швидкого завершення війни та підтримує підхід Трампа.

У більшості європейських країн поки зберігається позиція щодо підтримки України "доки це буде потрібно". Проте на переговорах у Будапешті лідер Франції Еммануель Макрон і прем'єрка Італії Джорджія Мелоні висловили занепокоєння, чи вистачить у Європи ресурсів для забезпечення необхідної допомоги Києву в разі припинення американської підтримки.

Після телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним речник німецького уряду заявив, що Шольц закликав до справедливих переговорів. Кремль, зі свого боку, підкреслив, що Росія готова вести діалог за умови визнання нових "територіальних реалій".

Однак залишається питання, як саме будуть реалізовані ці переговори та чи готовий Путін вести їх добросовісно. Дипломати попереджають, що можливі угоди, такі як тривале утримання України від вступу до НАТО, можуть викликати нові політичні виклики для європейських урядів.

Деякі високопоставлені європейські дипломати заявили своїм столицям, що їм також потрібно бути готовими до можливого підштовхування Трампа до європейських військ щодо забезпечення гарантій безпеки для України та контролю за припиненням вогню на українській стороні лінії зіткнення.

"Будь-яке таке рішення може бути політично складним для європейських урядів, включаючи європейські ядерні держави, Великобританію та Францію. Зробити це без будь-якої участі або обіцянки підтримки США, якщо Росія відновить війну в майбутньому, зробить такий крок ще більш ризикованим", - пише видання.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, екс-очільник МЗС України Дмитро Кулеба має сумніви, що Трампу вдастся зупинити війну в Україні. Він попереджає, що ані Київ, ані Москва не готові до істотних поступок, а спроба Трампа залишити Україну без зброї лише погіршить ситуацію.

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Трамп має більш витончену позицію щодо війни в Україні, аніж йому приписують. Німецький лідер не вірить, що Трамп піде на кулуарні домовленості з Путіним.

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