На військовій базі США в Британії оголошували тривогу через підозрілі дрони, - Sky News

Персоналу надсилали повідомлення з закликом перейти до укриття.

Американському персоналу було наказано сховатися на базі RAF Лейкенхіт, одній із головних баз, де дислокуються американські війська у Великій Британії, у зв’язку з "підозрою на несанкціоновану діяльність безпілотників", повідомляє Sky News.

Видання поділилося, що ніхто не постраждав, а також не було пошкоджено жодного літака.

"Сьогодні ввечері співробітники сил безпеки ВПС США відреагували на підозру щодо несанкціонованої діяльності безпілотника над авіабазою RAF Лейкенхіт. Ніхто з персоналу, ні літаки, ні інфраструктура не постраждали", – заявив речник ВПС США.

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Він додав, що триває робота з британцями для захисту американських військовослужбовців:

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з колегами країни перебування, щоб забезпечити безпеку та захист наших військовослужбовців, цивільних осіб із США та країни перебування, підрядників і всіх наших сімей. Захист нашої спільної громади є спільною відповідальністю, і ми закликаємо всіх підтримати ці зусилля, повідомляючи місцевим органам влади про будь-яку незвичайну або підозрілу діяльність".

Повідомлення, надіслане персоналу, мало заголовок, написаний великими червоними літерами: "REAL WORLD" ("РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА"). У ньому йшлося:

"Знайдіть найближче приміщення, призначене для укриття".

Місцевий депутат Нік Тімоті написав у соцмережах, що зв’язався з владою і що "загрози для населення немає, а інцидент наразі вирішено".

"Ми координуємо дії з усіма відповідними сторонами щодо повідомлень про несанкціоновану діяльність дронів на базі ВПС Лейкенхіт сьогодні ввечері. Співробітники сил безпеки ВПС США відреагували на ці повідомлення, і ситуація наразі вирішена. Ми тісно співпрацюємо з ними для з’ясування обставин. Ми надамо оновлену інформацію в належний час", - заявив представник Міністерства оборони.

Атаки на авіабази США: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній міністр закордонних справ Манучехр Моттакі не виключив, що Іран може розширити географію потенційних ударів і атакувати американські військові об'єкти в Європі. Це може статися, якщо США відновлять військову операцію проти країни. Політик також попередив, що європейські країни можуть стати цілями Тегерана, якщо дозволятимуть американським військовим використовувати свою територію для операцій проти Ірану. Серед держав, чиї військові об'єкти можуть розглядатися як інфраструктура підтримки США, іранські представники називали Велику Британію, Італію, Португалію та Німеччину.

Також ми писали, що Пентагон опублікував перший офіційний звіт Міноборони США щодо втрат американської інфраструктури та техніки через війну з Іраном. В документі йдеться про те, що впродовж перших місяців війни іранські удари пошкодили або знищили сотні будівель та споруд на військових базах США у Кувейті, Бахрейні, Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії. В звіті, який охоплює період від початку війни 28 лютого до 30 червня, підтверджено дефіцит ключових запасів боєприпасів США. Згідно зі звітом, збитки, завдані Іраном дипломатичним обʼєктам США на Близькому Сході, становлять близько 184 млн доларів.

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