'Наші ракети досягнуть Європи': Іран пригрозив ударами по військових базах США

Серед потенційних цілей назвали бази у Великій Британії, Італії, Португалії та Німеччині, однак реальна дальність іранських ракет залишається предметом оцінок.

Іран може розширити географію потенційних ударів і атакувати американські військові об'єкти в Європі, якщо Сполучені Штати відновлять військову операцію проти республіки. Про це заявив депутат іранського парламенту, колишній міністр закордонних справ Манучехр Моттакі, повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.

За словами політика, нещодавній наказ верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї про відповідь на будь-які загрози без географічних обмежень передбачає можливість ураження цілей далеко за межами Близького Сходу.

"Поза межами регіону – це означає місця, які використовуються проти нас. І якщо говорити про відсутність географічних обмежень, то так, це означає, що наші ракети досягнуть Європи", – заявив Моттакі.

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Політик також попередив, що європейські країни можуть стати цілями Тегерана, якщо дозволятимуть американським військовим використовувати свою територію для операцій проти Ірану.

Серед держав, чиї військові об'єкти можуть розглядатися як інфраструктура підтримки США, іранські представники називали Велику Британію, Італію, Португалію та Німеччину.

Моджтаба Хаменеї наказав військовим не обмежувати географію можливої відповіді

31 жовтня верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї передав військовому командуванню нові стратегічні вказівки. Він зажадав забезпечити негайну та ефективну відповідь на будь-який новий напад на країну незалежно від географії.

Як повідомляє "Аль-Джазіра", відповідне повідомлення оприлюднив офіс верховного лідера. У ньому йдеться про необхідність максимально стримувати потенційних противників.

Крім того, військовим доручили переглянути перелік можливих цілей. До нього мають увійти матеріальні та нематеріальні об'єкти, які Іран пов'язує з інтересами США та Ізраїлю.

Заява пролунала на тлі побоювань щодо відновлення масштабних бойових дій. Вашингтон і Тегеран обмінюються погрозами, водночас посередники намагаються відновити переговорний процес. До дипломатичних зусиль, зокрема, долучилися Катар і Пакистан.

Якої дальності можуть сягати іранські ракети

Окреме питання – реальні можливості ракетного арсеналу Ірану. Протягом тривалого часу Тегеран декларував обмеження дальності своїх ракет приблизно до 2 тис. км. Цього достатньо для ураження цілей на Близькому Сході, однак така відстань не охоплює більшу частину Західної Європи.

Як зазначає видання, після заяви Хаменеї іранські медіа почали обговорювати можливу зміну ракетної політики країни.

Водночас військовий аналітик компанії "Джейнс" Джеремі Бінні закликає не робити поспішних висновків. За його оцінкою, збільшити дальність польоту ракети можна, зменшивши масу бойової частини. Однак це не означає, що Тегеран уже вирішив розширити дальність усіх своїх ракет.

Серед зразків іранського озброєння аналітик окремо виділив ракету "Хоррамшахр". За оцінками, за певної конфігурації бойової частини її дальність може сягати 3 тис. км. Такий показник розширює потенційну зону ураження, але сам по собі не підтверджує можливості атакувати більшість країн Західної Європи.

Близький Схід - останні новини з Ірану

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 2 листопада, Сполучені Штати Америки завдали удару по іранському острову Кешм біля входу в Ормузьку протоку. Це стало черговим випадком із серії обмежених атак, які Вашингтон таємно здійснював проти Ірану протягом останніх тижнів.

The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців пише про п’ять вибухів на острові Кешм. Місцеві жителі також розповідали, що чули літаки над островом. За наявними повідомленнями, іранська ППО була приведена в дію. Тим часом Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про перехоплення ворожого винищувача та знищення американських безпілотників поблизу Ормузької протоки.

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