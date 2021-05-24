Майкл О'Лірі назвав примусову посадку літака в Мінську "викраденням, фінансованим державою".

На борту літака авіакомпанії Ryanair, який примусово був перенаправлений в аеропорт Мінська, могли перебувати агенти КДБ Білорусі.

Про це заявив глава авіакомпанії Майкл О'Лірі, передає Newstalk.

Він припускає, що режим Лукашенка хотів зняти з рейсу співзасновника білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його попутника.

"Схоже, влада мала намір зняти з рейсу журналіста і його попутника... ми вважаємо, що в аеропорту також зійшли з рейсу деякі агенти КДБ", - сказав О'Лірі.

Нагадаємо, літак, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, після примусової посадки в Мінську полетів до Вільнюса без шести пасажирів на борту.

Крім цього, голова Ryanair назвав дії Білорусі "фінансованим державою піратством", додає видання Newstalk.

"Це був випадок державного викрадення... піратства, спонсорованого державою", - підкреслив О'Лірі.

На його думку, подібний інцидент відбувається вперше з європейською авіакомпанією.

"Я не можу багато говорити про це, оскільки зараз даним питанням займається влада Євросоюзу і НАТО. Ми отримали доповідь нашого екіпажу, який зробив феноменальну роботу, вивізши цей літак і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин", - сказав О'Лірі.

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Він додав, що Ryanair буде слідувати вказівкам європейської влади з приводу припинення польотів над Білоруссю. При цьому зазначив, що його авіакомпанія літає над цією країною дуже мало і необхідність її облітати не спричинить значних втрат.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олександр Топчій