Дівчину Романа Протасевича також затримали.

Літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, приземлився без шести пасажирів на борту.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Білорусь головного мозку.

Раніше аеропорт Мінськ повідомив, що літак Ryanair вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса о 20:48.

Він приземлився в Вільнюсі близько 21:40. На рейсі не виявилося двох білорусів і чотирьох росіян.

Повідомляється, що дівчину журналіста Романа Протасевича також затримали у Мінську.

В аеропорту літак зустрічала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шімоніте.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із співзасновником білоруського Опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 25 травня 2021 року, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Литва відреагувала на затримання екс-головреда.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Людмила Жерновська