Поки ніхто не взяв на себе відповідальність.

На багатолюдному ринку в Багдаді пролунав вибух. За попередніми даними, 30 людей загинули, ще 60 отримали поранення.

Про це пише AlArabiya.

Вибух стався на ринку в східному районі Мадінат-Садр. Повідомляється, що вибух влаштувала смертниця, яка носила пояс з вибухівкою.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Каземі наказав почати розслідування.

Читайте такожУ США вперше засудили до ув'язнення учасника штурму КапітоліюЖодне угруповання ще не взяло на себе відповідальність за напад, але організація ІДІЛ раніше взяла на себе відповідальність за аналогічні атаки в регіоні.

Відзначається, що це вже втретє в цьому році, коли на ринку в густонаселеному районі вибухнула бомба.

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

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Автор: Людмила Жерновська