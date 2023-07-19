У спільній заяві не згадали Росію.

Спроба Європи відтіснити Китай і Росію в боротьбі за вплив у Латинській Америці не увінчалася успіхом.

Як пише Bloomberg, саміт ЄС-Латинська Америка був затьмарений дипломатичною суперечкою про те, як критикувати Росію і Путіна за повномасштабне вторгнення в Україну. Найбільш "стійкими" до аргументів виявилися Нікарагуа, Куба і Венесуела.

Учасники саміту випустили спільну заяву, в якій висловили "глибоку заклопотаність триваючою війною проти України" і підтримали необхідність встановлення миру, проте Росію не згадали.

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Відзначається, що Нікарагуа стала єдиною країною, яка відмовилася підтримати цю заяву. "Це була відверта дискусія, яка ясно показала, що між нами існують розбіжності. Наприклад, що стосується війни в Україні, то багато хто з них бачать її інакше, ніж ми", - сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Також представників ЄС розчарувало небажання президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви прийняти будь-які жорсткі формулювання в бік Росії - він побоювався її "засмутити".

За словами високопоставленого чиновника однієї з країн-учасниць, переконати Кубу, Нікарагуа і Венесуелу у винності Росії неможливо.

Саміт ЄС-Латинська Америка

Як відомо, лідери ЄС, Латинської Америки і Карибського басейну зустрілися вперше за вісім років. Зустріч проходила 17-18 липня в Брюсселі.

Відомо, що на саміті обговорювали війну в Україні, вільну торгівлю та зміну клімату.

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