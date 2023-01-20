Три країни Латинської Америки є союзниками РФ, тому зброю шукають в шести інших державах.

Сполучені Штати Америки ведуть перемовини з країнами Латинської Америки щодо надання Україні радянської та російської зброї, яка перебуває на балансі збройних сил цих держав. В обмін на це Штати обіцяють поставити американську техніку.

Як повідомляє Voice of America, голова Південного командування ЗС США генералка Лора Річардсон зазначила, що зброю та боєприпаси радянського зразка мають девʼять країн Латинської Америки. Проте Куба, Венесуела та Нікарагуа є союзниками Росії, тому США ведуть перемовини з рештою держав.

"Росія має союзників в (урядах) Куби, Венесуели та Нікарагуа, але шість інших країн мають російську військову техніку. США намагаються вмовити ці шість країн пожертвувати Україні російську військову техніку та замінити її американською зброєю", – пояснила Річардсон.

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За її словами, через запроваджені санкції оператори російської військової техніки в Латинській Америці мають труднощі з отриманням від Росії запасних частин для озброєння. Це суттєво ускладнює підтримання боєздатності техніки, військових комплексів і літальних апаратів.

Зброя для України: останні новини

У четвер, 20 січня 2023 року, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів. Україні нададуть сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

Міністерство оборони Данії повідомило, що їхня країна готова передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

Крім того, Велика Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone. Міністр оборони Британії Бен Воллес додав, що підтримка України продовжиться "цього року і наступного".

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