Батьки Брайса Фредрікса показали суддям все, що лишилося від їхнього сина і невістки — урну з прахом і обгорілий клапоть тканини.

У Нідерландах відбулося чергове слухання у справі про катастрофу лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі, на якому сім'я одного із загиблих принесла урну з його прахом.

Останки вони продемонстрували під час прямої трансляції із засідання.

З 6 вересня в судовому комплексі "Схіпхол" слухають рідних жертв. Протягом дев'яти днів у залі суду мають виступити понад 90 осіб з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади, США, Німеччини та Британії.

Читайте такожЖурналіст про збитий літак MH17: усі докази підтверджують, що Росія поставила зброюБагато доповідачів принесли з собою фотографії родичів, які були в Boeing 777, збитому бойовиками 17 липня 2014 року біля Грабово.

Однак батьки Брайса Фредрікса принесли рештки сина — урну з його прахом. А також обгорілий відрізок смугастої блузки, в якій того дня була його дівчина Дейзі Елерс. Рештки загиблих вперше принесли на зал засідань.

Як пояснила мати Брайса, Селена Фредрікс, вона хотіла, щоб цього дня її син "був з нею".

Збиття рейсу MH17: хронологія подій

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гиркин (Стрілков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

Судовий процес щодо них триває з 9 березня 2020 року.

Автор: Станислав Кожемякин