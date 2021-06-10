На попередньому засіданні суду були озвучені перехоплення розмов, у яких російський генерал Сергій Дубінський обговорював отримання установки "Бук" і організацію її транспортування.

У Нідерландах в ході судового засідання у справі про збитий російськими терористами літак рейсу MH17 в небі над Донбасом у 2014 році оприлюднили перехоплення телефонних розмов бойовиків "ДНР", у яких вони обговорюють результати стрільби із зенітно-ракетної установки "Бук" по літаку.

Як пише BBC, на початку засідання був програний раніше вже опублікований запис розмови, зробленої через півгодини після аварії "Боїнга", що летів рейсом MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур.

На записі так званий командир розвідроти "ГРУ ДНР" Леонід Харченко доповідає російському генералу, т.зв. голові розвідки "ДНР" Сергію Дубінському: "Ми на місці, одну вже "сушку" збили" (мається на увазі винищувач "Су", - ред.). "Молодці, Ай, молодці! Одну "сушку" збили, молодці!", - відповідає йому Дубінський.

Харченко і Дубінський проходять обвинуваченими у справі про катастрофу MH17, що розглядається в суді Нідерландів. За даними прокурорів, вони мають відношення до транспортування ЗРК "Бук-М", з якого був збитий лайнер.

Судячи з білінгу мобільних телефонів, вивчених слідством, Харченко в момент перехопленої розмови знаходився в районі окупованого Сніжного, а Дубінський у Донецьку. Телефон людини, яка постійно супроводжувала Харченка в момент аварії "Боїнга" (приблизно за 30 хвилин до перехопленої розмови) був з'єднаний з вишкою в районі села Первомайське. Саме звідти, за версією Міжнародної слідчої групи (JIT), була пущена ракета, якою збили літак.

Невдовзі після цієї розмови бойовики "ДНР" у звітах своїм ватажкам почали говорити, що збитий літак, схоже, був цивільним. Але багато бойовиків про це ще не знають.

О 17:42 бойовик Сергій Поваляєв (позивний "Боцман") дзвонить Дубінському.

"Боцман": У мене тут літак підбили, я тут за ящиками. Якщо що, тобі передам, щоб ти потім передав.

Дубінський: Ми когось підбили (нерозбірливо).

"Боцман": Що ти кажеш?

Дубінський: Я буду години через два тільки в місті. Я зараз в Маринівці. Літак ми бахнули теж зараз, "сушку". Якраз над Савур-Могилою. Ми ж "Бук-М" отримали, ось.

На попередньому засіданні суду були озвучені перехоплення розмов, в яких Дубінський неодноразово згадував отримання установки "Бук" і організацію її транспортування з Донецька в Сніжне.

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У розмові о 18:44 Харченко дзвонить відставний офіцер військової розвідки армії РФ Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був т.зв. головою 2-го відділу "ГРУ ДНР".

В опублікованій розмові Пулатов озвучує нову версію того, що сталося в небі над Донбасом.

Пулатов: "Можеш теж сюди ломанутися, якщо у тебе є час. Тут взяли збитого пілота, потрібно зараз подивитися, що це за всяка хрінь, і повністю оцінити ситуацію, яка сталася. Там же виходить по доповіді цей пілот ... ти, найголовніше, це скажи: наш "Бук", який...?

Харченко: Нормально все, він пішов в інше місце.

Пулатов: Так, все добре. Сенс у чому - ось ця "сушка" збила китайський пасажирський транспорт.

Харченко: Ні-ні-ні, ми працювали по "сушці".

Пулатов: Ні, я знаю. Так "сушка" перед цим буквально збила цього китайця. І тут же ми якраз підхопили цю "сушку". Там зараз весь світ гриміти буде.

Харченко: Я зрозумів.

Пулатов: Там все дуже добре. Зараз головне - сказати ... [нерозбірливо]. Візьми пару людей із собою і через Торез лети до мене, далі направлю.

Харченко: Добре.

Як встановила JIT, що проводила розслідування, 17 липня 2014 року в небі над Україною був збитий тільки один літак - пасажирський рейс MH17 "Малайзійських авіаліній".

Але Пулатов і Харченко продовжують у розмовах наполягати на версії про те, що "Бук", що знаходився під охороною бойовиків "ДНР", збив український штурмовик Су-25, який незадовго до цього нібито збив якийсь пасажирський літак. Незабаром Дубінський розповідає цю версію т.зв. міністру оборони "ДНР" Ігорю Стрєлкову. Він також проходить обвинуваченим у справі про катастрофу "Боїнга".

Дубінський: Спостерігали зі Сніжного, і наші спостерігали. Сенс у чому: "сушка" вальнула "Боїнг", а вже "сушку" потім через... вона заходила вдруге по колу, наші вальнули з "Бука". І це спостерігало *** [дуже багато] нашого народу. Гюрза щас доповів.

Стрєлков: Ось так ось. Я зрозумів, добре.

Дубінський: "Сушка" вальнула "Боїнг", а "сушку" вже наші "Буком" ***[збили].

Стрєлков: Ага...

Дубінський: Хороші новини?

Стрєлков: Ну не знаю, я чьо-то, чесно кажучи, не дуже в це вірю.

Вивчаючи цю версію, слідчі JIT вивчили всі ракети "повітря-повітря", які може переносити штурмовик Су-25. Пошкодження, які наносяться такими ракетами, були зіставлені з ушкодженнями на уламках збитого "Боїнга". У підсумку нідерландські експерти дійшли висновку, що з усіх ракет "повітря-повітря" пошкодження, схожі на ті, що були на уламках рейсу MH17, могли бути нанесені тільки ракетами типу Р-33, Р-37 і Р-40.

Вивчивши документацію й опитавши експертів, слідство з'ясувало, що оснащуватися подібними ракетами може тільки літак МіГ-31. Таких винищувачів на озброєнні України немає. Більш того, Україна передала Нідерландам дані про польоти всіх своїх військових літаків 17 липня 2014 року - всі ці вильоти були поза зоною бойових дій на південному сході України.

Бойовики "ДНР" також ніколи не показували уламки або чорні ящики військових літаків, нібито збитих в районі Сніжного 17 липня.

Слідство також вивчило дані російських і українських цивільних радарів, передані Нідерландам. Слідів присутності українських військових літаків поруч з "Боїнгом" MH17 помічено не було.

Суд в Гаазі у справі MH17

7 червня суд розпочав розгляд по суті справи стосовно чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга" (рейс MH17) у липні 2014 року. Суд 7 червня розглядатиме більше загальні питання. Буде обговорено розслідування слідчого судді. Також можуть бути висловлені зауваження щодо інспектування реконструйованих уламків літака.

У наступні дні суд представить вступне слово для обговорень матеріалів справи.

Наразі суд зосереджує свою увагу на трьох ключових питаннях: чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", чи була ракета запущена з ЗРК "Бук" з агропромислового поля неподалік Первомайського, чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети.

Особисті обставини підозрюваних також будуть обговорені, оскільки відповідна інформація доступна у матеріалах прокуратури.

Очікується, що суд обговорюватиме матеріали справи три дні - 8, 9 та 10 червня. Ще один день - 11 червня, запланований як додатковий день, якщо знадобиться.

Після цього сторона обвинувачення матиме можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи 17 і 18 червня. Потім сторона захисту отримає можливість обговорити окремі розділи матеріалів справи, які вважатиме важливими.

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Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Олександр Топчій