Вони мають боротися з партизанами на прикордонні.

На територію Бєлгородської області направили російських спецназівців.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, туди вже прибув загін 322 центру Сил спеціальних операцій Російської Федерації "Сенеж". За їхніми даними, перед спецпризначенцями поставили завдання по боротьбі з партизанським рухом.

"Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції даного елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах Бєлгородської області. Задача підрозділу - вести продиверсійну діяльність на російському прикордонні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Що відбувається у Бєлгородській області

Як відомо, останніми днями бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" активізували рейди на територію РФ. 1 червня вони оголосили про початок "другої фази" своєї операції та закликали мирних людей залишатися вдома чи пройти до укриттів.

Вчора вранці вони повідомили, що танк з прапором "Вільної Росії" вже у селі Нова Таволжанка під містом Шебекіно. Тим часом з самого міста евакуюють людей, у мережі публікують відео про випадки мародерства.

На думку секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова, схожі події будуть відбуватися і у інших російських населених пунктах.

Вас також можуть зацікавити новини: