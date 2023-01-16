Це стосується як офіційної, так і бізнесової.

Сьогодні, 16 січня, відкрився Всесвітній економічний форум в Давосі. Вперше за кілька років він пройде в "класичному" форматі. Однак є одна важлива відмінність — на заході не буде російських делегацій.

Така інформація надійшла від агентства "Інтерфакс" з РФ: "Помітна відмінність від форумів за останні десятиліття — відсутність російської делегації, не тільки офіційної, а й бізнесової".

Ці відомості підтвердили журналісти Bloomberg. Як повідомив портал, в колишні роки в Давос приїжджало чимало російських олігархів, але в 2023-му жоден з них не з'явиться на захід. Китайська делегація на форумі теж відсутня.

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Економічний форум у Давосі: що відомо

Востаннє подія відбувалася у "класичному" форматі у 2020 році — ще до розпалу пандемії COVID-19. У 2021-му він пройшов повністю онлайн, а в 2022-му форум вперше в історії перенесли з зими на літо.

Цього разу захід відвідають 116 мільярдерів. З них 33 приїдуть з США, 16 — з країн Європи, 13 — з Індії.

У традиційному зверненні до народу України 13 січня президент Володимир Зеленський заявив: "Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цього року традиційна економічна тематика форуму, очевидно, поступатиметься питанням безпеки. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна і чітка українська відповідь".

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