Україна готується до участі в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Завдяки переговорам цього тижня Україні вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї нашій країні.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців наприкінці 324-го дня війни зазначив, що зараз проводиться максимальна робота щодо того, аби це було відображено в рішеннях чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" - зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня.

"Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь", - додав глава держави.

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Надання зброї Україні від партнерів: останні новини

Уряд Німеччини ухвалить остаточне рішення про те, чи починати поставку танків "Леопард" в Україну, вже наступного тижня. Про це обізнані джерела повідомили в коментарі американському виданню Bloomberg.

Уряд Італії схвалив рішення поставити в Україну батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, розмови про яку йшли кілька місяців.

Уряд Британії в понеділок оголосить про передачу Україні важких танків власного виробництва, пише The Guardian, посилаючись на джерела в Україні.

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