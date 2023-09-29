Рейси довелося скасовувати та переносити на сьогодні.

Над аеропортом Франкфурта-на-Майні, найбільшим у Німеччині, кружляв невідомий безпілотник. Через це екстрено скасували і перенесли рейси.

Як повідомляє німецьке видання Hessenschau, безпілотник над летовищем помітили пізод ввечері 28 вересня. Аеропорт повністю припинив свою роботу щонайменше на 40 хвилин.

За словами речниці аеропорту Fraport, було скасовано понад 20 рейсів, ще більше було затримано або перенесено на 29 вересня. "Наслідки досі відчуваються" попри те, що у п'ятницю робота летовища була відновлена.

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В Управлінні федеральної поліції також підтвердили появу дрона над аеропортом. Наразі збої у його роботі все ще є. Речник поліції не зміг надати жодної додаткової інформації щодо інциденту.

Інші інциденти в аеропортах Німеччини

Влітку цього року кліматичні активісти заблокували роботу двох аеропортів Німеччини, влаштувавши акцію, яка призвела до численних скасуваннь рейсів.

В перший день шкільних канікул група Last Generation заявила про те, що кілька її учасників близько 6 години ранку проникли на територію аеропорту Гамбурга та приклеїлися до злітно-посадкової смуги.

"Близько десятка рейсів довелося скасувати. Подальші скасування та відхилення не виключені. Поки важко передбачити, коли можна буде відновити роботу", - заявили оператори аеропорту.

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