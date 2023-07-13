Учасники протесту вимагають від уряду більш жорстких дій щодо скорочення викидів парникових газів.

Кліматичні активісти заблокували роботу двох аеропортів Німеччини, влаштувавши акцію, яка призвела до численних скасуваннь рейсів.

Як повідомляє Independent, в перший день шкільних канікул група Last Generation заявила про те, що кілька її учасників близько 6 години ранку проникли на територію аеропорту Гамбурга та приклеїлися до злітно-посадкової смуги.

"Близько десятка рейсів довелося скасувати. Подальші скасування та відхилення не виключені. Поки важко передбачити, коли можна буде відновити роботу", - заявили оператори аеропорту.

Члени групи також пошкодили захисну огорожу в аеропорту Дюссельдорфа на заході країни та заблокували під'їзд до злітно-посадкової смуги.

Активісти відомі своїми руйнівними протестами, вони блокують дороги та аеропорти. Учасники протесту вимагають від уряду більш жорстких дій щодо скорочення викидів парникових газів.

Аеропорти Німеччини та скасовані рейси

27 березня 2023 року в Німеччині відбувся масштабний страйк працівників транспорту, який назвали найбільшим за останні 30 років.

У страйку взяли участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Профспілка закликала збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступав за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

24 квітня 2023 року аеропорти Берліна та Гамбурга заявили про скасування рейсів у зв'язку зі страйком працівників Служби безпеки та наземних служб. Профспілка Verdi оголосила страйк працівників Служби безпеки з вимогою підвищення заробітної плати. Аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив про скасування всіх відправлень.

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