Рамки місії, кількість персоналу і терміни дії визначатимуться Адміністрацією президента Туреччини.

Генеральна асамблея Великих національних зборів (парламенту) Туреччини схвалила пропозицію президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана про відправлення турецьких військових до Азербайджану.

Проект указу за підписом турецького лідера було подано на затвердження законодавчого органу в понеділок, повідомляє агентство Анадолу.

У тексті документа привертається увага до умов спільної заяви щодо Нагірного Карабаху, а також вимоги офіційного Баку щодо формування Спільного центру Туреччини і РФ з моніторингу за режимом припинення вогню.

«Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а за необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі у світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і у відповідних резолюціях РБ ООН та ОБСЄ. Відправлення військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини», - йдеться в тексті документа.

Рамки місії, кількість персоналу і терміни дії визначатимуться Адміністрацією президента Туреччини.

Відповідно до статті 92-ї Конституції Туреччини, термін дії місії визначено одним роком.

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Ескалація конфлікту у Нагірному Карабасі

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагірний Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються усі економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який забезпечуватиме зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шуша.

11 листопада в Кремлі заявили, що Росія і Туреччина будуть взаємодіяти у питаннях Нагірного Карабаху через моніторинговий центр на території Азербайджану.

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Автор: Світлана Закелова