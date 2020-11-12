Спільний центр з контролю за припиненням вогню перебуватиме на території Азербайджану.

Міністри оборони Росії і Туреччини підписали меморандум про створення Спільного центру з моніторингу ситуації з припиненням вогню в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

"За підсумками переговорів підписано меморандум про створення Спільного центру з контролю за припиненням вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Меморандумом визначено завдання та принципи Спільного центру з моніторингу.

Так, Спільний центр з контролю за припиненням вогню перебуватиме на території Азербайджану.

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Зазначається, що центр здійснюватиме збір, узагальнення та перевірку інформації про дотримання сторонами режиму припинення вогню та інших дій, що порушують досягнуті домовленості. На нього також покладається завдання фіксування порушень шляхом застосування візуального спостереження, безпілотних літальних апаратів, а також оцінки даних від інших джерел.

Центр стане органом для розгляду будь-яких скарг, питань або проблем, пов'язаних із порушеннями досягнутих домовленостей.

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Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародна спільнота не визнала референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: УНІАН