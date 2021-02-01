У комуні Моленбек-Сен-Жан, яка розташована в Брюссельському столичному окрузі, чоловік накинувся на пасажирів метро з ножем.
Про це інформує RTL Info.
За даними журналістів, інцидент стався на станції метро "Західний вокзал" близько 16:00 за Києвом.
Як повідомило місцеве видання Bruzz з посиланням на представника західного поліцейського департаменту Брюсселя Керолайн Вервет і прес-службу оператора громадського транспорту Брюсселя, чоловіка заарештували.
"Ми заарештували людину з ножем. Розслідуванням справи займеться залізнична поліція", - пояснила вона.
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Один з очевидців нападу розповів RTL, що почув крик і побачив, як у сусідньому вагоні поїзда чоловік вдарив жінку ножем у горло. Точне число постраждалих при нападі не повідомляється.
Тим часом представники правоохоронців стверджують, що напад не розглядається як теракт. Слідчі працюють на місці події.
Серія терактів у Європі: що передувало
- У жовтні-листопаді в Австрії, Німеччині та Франції сталися чотири ісламістських теракти, жертвами яких стали загалом 10 осіб.
- Все почалося з того, що 16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Низка ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.
- Пізніше стався напад на церкву в Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.
- Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.
- Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них із ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.
- Окрім цього у французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священик.
- Увечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили вогонь по людях, які сиділи у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина. Спочатку було відомо про трьох загиблих і не менш як 15 поранених.
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