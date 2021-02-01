Точна кількість постраждалих невідома.

У комуні Моленбек-Сен-Жан, яка розташована в Брюссельському столичному окрузі, чоловік накинувся на пасажирів метро з ножем.

Про це інформує RTL Info.

За даними журналістів, інцидент стався на станції метро "Західний вокзал" близько 16:00 за Києвом.

Як повідомило місцеве видання Bruzz з посиланням на представника західного поліцейського департаменту Брюсселя Керолайн Вервет і прес-службу оператора громадського транспорту Брюсселя, чоловіка заарештували.

"Ми заарештували людину з ножем. Розслідуванням справи займеться залізнична поліція", - пояснила вона.

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Один з очевидців нападу розповів RTL, що почув крик і побачив, як у сусідньому вагоні поїзда чоловік вдарив жінку ножем у горло. Точне число постраждалих при нападі не повідомляється.

Тим часом представники правоохоронців стверджують, що напад не розглядається як теракт. Слідчі працюють на місці події.

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Автор: УНІАН