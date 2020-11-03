Теракт стався вчора ввечері / фото REUTERS

Поблизу місця теракту у Відні перебували четверо українських студентів, вони не постраждали.

Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Станом на ранок вже пишуть про трьох загиблих цивільних. Інформації щодо їх громадянства поки нема. В зоні теракту, в одному з кафе, було четверо українських студентів. З ними все добре", - написав він.

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Теракти у Відні: що відомо

  • Близько 20:00 2 листопада за місцевим часом у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, розпочали безладний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина.
  • Станом на ранок 3 листопада кількість загиблих в результаті терористичного акту досягла трьох осіб, включно з одним із злочинців. Не менше 15 людей поранено.
  • Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку. Розшукова операція триває. Точна кількість нападників поки не називається.

Терор в Європі: що було до цього

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Автор: Антоніна Доломанжи