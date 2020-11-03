Теракт стався вчора ввечері / фото REUTERS
Поблизу місця теракту у Відні перебували четверо українських студентів, вони не постраждали.
Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
"Станом на ранок вже пишуть про трьох загиблих цивільних. Інформації щодо їх громадянства поки нема. В зоні теракту, в одному з кафе, було четверо українських студентів. З ними все добре", - написав він.
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Теракти у Відні: що відомо
- Близько 20:00 2 листопада за місцевим часом у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, розпочали безладний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина.
- Станом на ранок 3 листопада кількість загиблих в результаті терористичного акту досягла трьох осіб, включно з одним із злочинців. Не менше 15 людей поранено.
- Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку. Розшукова операція триває. Точна кількість нападників поки не називається.
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Терор в Європі: що було до цього
- 16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Ряд ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.
- 29 жовтня стався напад на церкву у французькій Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці і важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.
- Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози
- У французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священик.
- Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.
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