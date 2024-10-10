Коли жінка під’їжджала до будинку, єноти оточували її авто і дряпали машину.

В американському місті Пулсбо, штат Вашингтон, місцева жителька була змушена покинути свій будинок через облогу, влаштовану приблизно сотнею єнотів, які вимагали їжу.

Як повідомляє Sky News, жінка почала годувати цих тварин ще кілька десятиліть тому, але навіть не уявляла, до чого призведе її доброта. Спочатку вона підгодовувала лише кількох єнотів, що здавалося невинною справою. Однак з часом кількість тварин навколо будинку стрімко зросла. Єноти почали дряпати вхідні двері, стрибати на автомобіль і проявляти агресію. В результаті будинок опинився в облозі з боку великої кількості тварин, які постійно вимагали їжу та переслідували жінку кожного разу, коли вона намагалася вийти на вулицю. Зрештою, їй довелося тікати з дому.

"Єноти ставали все агресивнішими, вимагали їжу і переслідували господиню і вдень, і вночі. Вони дряпали будинок, гримали у двері. Коли жінка під'їжджала на автомобілі, єноти оточували його та дряпали. Вони переслідували її навіть тоді, коли вона просто виходила з дому", - розповів Кевін Маккарті, представник офісу шерифа округу Кітсап.

Як зазначив Маккарті, тварини продовжували повертатися до будинку, постійно шукаючи їжу, і те, що здавалося безневинним підгодовуванням диких тварин, перетворилося на кошмар.

Представник Департаменту рибного господарства та дикої природи штату Вашингтон Бріджіт Майр застерегла від годування диких тварин, адже вони можуть переносити різні хвороби, а їжа може привабити інших, небезпечніших хижаків, таких як койоти та ведмеді.

Наразі, після того, як жінка покинула будинок, єноти поступово залишають територію.

"Здається, єноти почали розходитися, коли перестали отримувати їжу. Ми раді, що ситуація нарешті почала вирішуватися позитивно", - додала Майр.

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