Зоозахисники нагадують, що єноти – не милі домашні улюбленці, а дикі тварини.

Зі столичної квартири врятували єнота, який за відсутності власника і належного нагляду трощив оселю.

Ссавця забрали зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group, розповідають в Центр порятунку диких тварин, який тепер опікується твариною.

"Знайомтеся, наш новий підопічний – єнот. Власник тварини давно відсутній. Іноді до тварини заходив сусід, щоб погодувати її. Зрештою цей сусід викликав рятувальників, які привезли єнота в наш Центр", – йдеться в повідомленні.

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В центрі повідомили, що причина відсутності господаря тварини достеменно невідома – версії сусідів різняться.

"Єнот жив сам і поступово розтрощив усю квартиру. … Тепер єнот перебуватиме у Центрі порятунку під наглядом", – розповідають в Центрі.

Зоозахисники також нагадують, що єноти – не милі домашні улюбленці, а дикі тварини.

"Життя вдома у клітці не для них, попри запевнення розводчиків та реклами. Таке життя їх травмує, як би ви не намагалися зробити із нього улюбленця. Єноти розумні, хитрі та волелюбні, їм потрібен простір", – наголошують в організації.

Порятунок єнотів в Україні - що повідомлялося

Раніше цього місяця спецоперацію з порятунку єнота провели у Львові. Тварина залізла на дерево на вулиці Промисловій, звідти її врятували співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом із зоозахисниками.

В грудні ще одного смугастого звіра вдалося врятувати на Донеччині. Дику тварину вивезли разом із цивільними під час евакуації з Покровська. Єнот потрапив до більш безпечних регіонів України.

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