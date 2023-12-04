Ці напади повністю підтримуються Іраном, заявляють вони.

Сполучені Штати Америки підтвердили, що в південній частині Червоного моря було здійснено чотири напади на комерційні судна. В заяві Центрального командування збройних сил США вказується, що ці три судна пов'язані з 14 державами.

Близько 9:15 за часом Сани есмінець класу USS CARNEY виявив протикорабельну балістичну ракету, випущену з контрольованих хуті районів Ємену по судну UNITY EXPLORER (балкерне вантажне судно під прапором Багамських островів, кероване Великобританією), вона впала в безпосередній близькості від нього.

Приблизно о 12:00 CARNEY виявив і збив безпілотник, запущений з території Ємену. "На даний момент ми не можемо оцінити, чи був Карні ціллю БПЛА. Американське судно не отримало пошкоджень, персонал не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Близько 12:35 судно UNITY EXPLORER повідомило, що по ньому випустили ракету. Під час надання допомоги в оцінці збитків есмінець виявив ще один дрон, що наближався, знищивши його. Судна не постраждали, проте UNITY EXPLORER отримав незначні пошкодження в результаті ракетного удару.

Приблизно о 15:30 судно NUMBER 9 було уражено ракетою. Балкер під панамським прапором, що належить і управляється Бермудськими островами і Великобританією, повідомив про пошкодження, ніхто не постраждав.

Вже близько 16:30 судно SOPHIE II (балкер під панамським прапором, екіпаж якого складають моряки з восьми країн) подало сигнал лиха, повідомивши, що в нього потрапила ракета. На шляху до надання допомоги CARNEY збив БПЛА, що прямував в його бік.

Ці напади становлять пряму загрозу міжнародній торгівлі та безпеці на морі. У нас також є всі підстави вважати, що ці напади, хоча і здійснені хуті в Ємені, повністю підтримуються Іраном. Сполучені Штати розглянуть всі необхідні відповідні заходи в повній координації зі своїми міжнародними союзниками і партнерами", - відзначили в командуванні.

Напади на судна в Червоному морі: що відомо

Вчора ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Штатів повідомляло, що в Червоному морі здвійснили напад на американський військовий корабель і кілька комерційних суден.

Повідомлялося, що напад було скоєно на есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів "Карні".

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