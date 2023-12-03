Деталі атаки не повідомлялися.

Сьогодні у Червоному морі зазнали нападу американський військовий корабель та кілька комерційних суден. Про це пише Politico з посиланням на Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки.

"Ми знаємо про повідомлення про напади на есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів "Карні" і комерційні судна в Червоному морі і будемо надавати інформацію по мірі її надходження", - заявили в Пентагоні, не зазначивши, звідки по суднах вели вогонь.

Видання зазначає, що раніше британські військові заявляли про ймовірну атаку безпілотного літального апарата та вибухи в Червоному морі. Крім того, єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, здійснили серію нападів на судна та запустили БПЛА і ракети в бік Ізраїлю.

Відео дня

Анонімний американський чиновник зазначив, що атака, яка тривала понад п'ять годин, почалася близько 10:00 в Сані (Ємен).

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, після нападу ХАМАС на Ізраїль Сполучені Штати Америки відправили сили швидкого реагування морської піхоти до східної частини Середземного моря.

Нещодавно у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що відправлять у Перську затоку свій есмінець HMS Diamond.

А минулого місяця єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader. Повідомлялося, що борту перебували 22 людини.

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