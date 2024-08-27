Обидві розмови відбулися телефоном. Кремль підтвердив, але не деталізує.

Минулого тижня у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Через кілька днів Моді розповів про візит американському лідеру Джо Байдену та кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Прем'єр-міністр Індії запевнив обох, що закликає до миру.

Як повідомляє Reuters, у вівторок Моді заявив, що провів із Путіним телефонну розмову, під час якої висловив свою думку щодо війни в Україні. Зокрема, Моді сказав, що підтримує "найшвидше мирне врегулювання конфлікту".

"Візит прем'єр-міністра Індії до України, який відбувся минулого тижня, припав на нестабільний момент війни, яка розпочалася через вторгнення Росії. Попри тиск Заходу з метою дистанціюватися від Росії, Індія зберегла свої зв'язки з Москвою, яка була важливим постачальником зброї до Індії з часів Радянського Союзу", – йдеться у повідомленні.

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Зараз Моді каже, що розмовляв з Путіним телефоном та обговорював шляхи зміцнення партнерства між двома країнами.

"Підтвердив тверду відданість Індії підтримці якнайшвидшого, міцного і мирного врегулювання конфлікту", – написав Моді в повідомленні в мережі X.

Кремль не повідомив жодних подробиць про цю розмову, але факт розмови підтвердив. Водночас узаяві індійського МЗС сказано, що Моді поділився з Путіним "ідеями" свого візиту в Україну і "підкреслив важливість діалогу та дипломатії, а також щиру та практичну взаємодію між усіма зацікавленими сторонами" для досягнення миру.

"Візит Моді в Україну відбувся слідом за його поїздкою до Росії в липні, під час якої він обійняв Путіна того ж дня, коли смертоносний російський ракетний удар уразив дитячу лікарню. Цей візит розлютив Україну, і Держдепартамент США висловив стурбованість з приводу зв'язків Індії з Росією", – пише агентство.

Reuters нагадало, що Індія, маючи з Росією тісні зв'язки економічного та оборонного характеру, утрималася від критики РФ за вторгнення в Україну, купуючи у Москви рекордні обсяги нафти, заявляючи, що це є "національними інтересами".

Розмова Моді із Байденом

Про свій візит до України Моді також поговорив із президентом США Джо Байденом.

"Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в понеділок обговорили російсько-українську війну після візиту Моді до України, а також ситуацію в Бангладеш, де протести призвели до повалення колишнього лідера Шейх Хасіни на початку цього місяця", – сказано у публікації.

Моді розповів у соцмережах, що обговорив ситуацію в Україні з Байденом телефоном. Президенту Сполучених Штатів прем'єр-міністр також "підтвердив повну підтримку Індії якнайшвидше відновлення миру та стабільності". Він також сказав, що обидва лідери підкреслили "необхідність якнайшвидшого відновлення нормального життя та забезпечення безпеки меншин, особливо індуїстів, у Бангладеш".

Білий дім також зазначив, що Байден спілкувався з Моді, щоб обговорити нещодавню поїздку прем'єр-міністра до Польщі та України, а також засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні. Американський лідер схвалив візити Моді – перші візити прем'єр-міністра Індії за кілька десятиліть до цих країн. Також Байден похвалив Моді за його "послання миру" та гуманітарну підтримку України, включаючи енергетичний сектор.

"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН. Лідери також підкреслили свою незмінну прихильність до спільної роботи, у тому числі через регіональні групи, такі як Quad, для сприяння миру та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказано в заяві.

Тим часом радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Байден і Моді говорили про "перспективи просування вперед відповідно до плану президента Зеленського щодо справедливого миру". США, за його словами, "вітають будь-яку іншу країнуЦ, яка хоче допомогти в цьому Зеленському.

Візит Моді до України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві сказав, що Індія не є нейтральною у війні Росії проти України, але виступає за дипломатичний діалог між країнами.

За словами прем'єра, його країна дотримується двох аспектів у війні між РФ і Україною. Перший – це те, що Індія прийняла гуманітарний бік справи з огляду на потреби українців під час війни та зробила все можливе, щоб ці потреби були задоволені.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Індія розглядають серед інших питань військово-технічну співпрацю.

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