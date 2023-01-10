ЄС та НАТО вирішили сконцентруватися на геостратегічному суперництві, яке зростає, проблемах стійкості та захисті критично важливих інфраструктур.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали третю декларацію про співпрацю ЄС і НАТО.

Ця декларація стала першою за останні 5 років, йдеться в повідомленні Альянсу. Коментуючи її підписання, Столтенберг акцентував на важливості співпраці між НАТО і ЄС в контексті зміни обстановки в сфері безпеки після вторгнення Росії в Україну.

"Зараз це важливо більше, ніж будь-коли. ... Президент Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився", – сказав Столтенберг на прес-конференції.

Відео дня

Генсек Альянсу наголосив на необхідності зміцнювати партнерство між ЄС і НАТО та підтримку України. Столтенберг також зазначив, що партнерство між НАТО і ЄС "стане ще більш важливим, щойно Фінляндія і Швеція стануть повноправними членами НАТО".

"З їх вступом НАТО захищатиме 96% громадян в Європейському Союзі і більшу, ніж будь-коли, частину території", – сказав він.

Згідно з декларацією, ЄС та НАТО вирішили сконцентруватися на геостратегічному суперництві, яке зростає, проблемах стійкості та захисті критично важливих інфраструктур.

Інші пріоритетні сфери роботи включатимуть нові та проривні технології, космос, наслідки зміни клімату для сфери безпеки, іноземне втручання та маніпулювання інформацією.

Співпраця ЄС і НАТО

ЄС і НАТО активно співпрацюють у різних сферах. Початком офіційних відносин між ЄС і НАТО вважається 2003 рік. Тоді було укладено комплексний пакет угод між організаціями.

Наразі 21 з 27 країн-членів ЄС є членами НАТО. Ще чотири члени НАТО очікують на вступ до ЄС (Албанія, Чорногорія, Північна Македонія і Туреччина, заявка на вступ останньої не просувається з 1999 року), ще два члени Альянсу, Ісландія і Норвегія, вирішили залишитися поза ЄС, але беруть участь в єдиному ринку ЄС.

У 2016 та 2018 роках між організаціями були підписані спільні декларації про співпрацю.

Вас також можуть зацікавити новини: