Це вже третя за рахунком домовленість між організаціями. Процедура підписання розпочнеться о 12.00 за Києвом.

У вівторок, 10 січня, високопоставлені члени ЄС і НАТО зустрінуться для підписання нового договору про співпрацю в Брюсселі. Йдеться про третю спільну декларацію між організаціями, яка містить нові зобов'язання про підтримку України, як повідомляє Politico.

Відповідний документ мають підписати безпосередньо голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За даними видання, це основоположна декларація про подальшу співпрацю, яка розроблялася більше року. Крім пунктів про подальшу взаємодію між ЄС і НАТО, родзинкою нової угоди стане обіцянка підтримати Україну.

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Повідомляється, що сторони повинні підписати документ о 12.00 за Києвом. Спочатку третю спільну декларацію хотіли укласти ще в червні 2022 року на саміті НАТО в Мадриді, проте тоді дипломати почекали з цим рішенням на тлі напруженості у відносинах між Туреччиною і Кіпром.

Як зазначає Politico, зараз рівень участі в підтримці Києва поставками зброї з боку США, ЄС і НАТО - ключовий момент дискусії.

"Спочатку просто стрілецька легка зброя, потім більш важка зброя радянського виробництва, потім Сучасні гаубиці, потім сучасні засоби ППО і тепер бойові машини піхоти західного виробництва. Скількох українських смертей можна було б уникнути, якби Захід негайно відправив цю зброю до Києва? І скільки ще потрібно, щоб Захід додав ще?"- йдеться в статті видання.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вже в 2023 році розпочнеться український наступальний етап війни проти РФ. Якщо ще у січні 2022 року йшлося про ведення партизанської війни, то вже зараз партнери всіляко підтримують Україну зброєю: нещодавно прибули ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та ракетні системи Stinger.

Також стало відомо, що на тлі агресії РФ частина членів НАТО виступають за підняття мінімального рівня витрат на оборону. Вони хочуть, щоб було встановлено ліміт 2% від валового внутрішнього продукту.

Як повідомляв УНІАН, зараз Україна активно готуватися до саміту Україна-ЄС, який запланований на 3 лютого. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже обговорив відповідні плани з віце-президентом Європейського парламенту, Високим Представником ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепом Боррелем. Однією з головних тим Саміту також стане військова допомога.

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