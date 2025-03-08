Це не поширюється на навчання, які вирішено провести у 2025 році.

США повідомили своїх союзників по НАТО про намір припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі. Про це повідомляє шведське видання Expressen, посилаючись на свої джерела.

При цьому, за даними джерел Expressen, американська заборона не поширюється на навчання, які вирішено провести 2025 року.

"Йдеться про навчання, які наразі перебувають на етапі розробки, тобто трохи далі", - говорить одне з джерел.

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Якщо ця заява залишиться чинною, то Швеція та інші країни НАТО будуть змушені планувати навчання без американської участі або за участю лише невеликих американських підрозділів, зазначає видання.

"Якщо ви не практикуєтесь, ваші шанси на ефективність у разі, якщо вам доведеться битися разом, зменшуються", - каже екс-підполковник Йоакім Паасіківі.

Він зазначив, що спільні навчання служать двом цілям.

"Частково ви тренуєтеся на відповідній місцевості, зазвичай там, де є сніг, холод, вогкість і складні умови. Частково ви пізнаєте один одного, що не менш важливо. Йдеться не про єдині методи, а про взаєморозуміння. Якщо ви не практикуєтеся, ваші шанси на ефективність у разі спільного бою знижуються", - підкреслив він.

США йдуть від НАТО

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп розглядає ідею зміни формату участі США в Альянсі, зокрема відмови від обов'язкового захисту союзників у разі нападу на них.

Так, США можуть відмовитися захищати країну-партнера по НАТО в разі, якщо та повною мірою не виконує зобов'язань щодо витрат на оборону.

Трамп також розглядає можливість зміни політики, за якої США можуть вирішити віддати пріоритет військовим навчанням із членами НАТО, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

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