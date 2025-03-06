США можуть відмовитися захищати країну-партнера по НАТО в разі, якщо та повною мірою не виконує зобов'язання щодо витрат на оборону.

Президент США Дональд Трамп розглядає ідею зміни формату участі Штатів у НАТО, зокрема відмови від обов'язкового захисту союзників у разі нападу на них.

За даними американського телеканала NBC News, згідно зі словами трьох нинішніх і колишнього високопосадовця та конгресмена, США можуть відмовитися захищати країну-партнера по НАТО в разі, якщо та повною мірою не виконує зобов'язань щодо витрат на оборону.

Зазначається, що Трамп обговорив із помічниками можливість калібрування участі Америки в НАТО таким чином, щоб віддавати перевагу членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого валового внутрішнього продукту на оборону.

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У рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати іншого члена НАТО, який зазнав нападу, якщо країна не досягне порогового значення витрат на оборону, заявили чиновники.

"Якщо Трамп дійсно внесе цю зміну, це означатиме значний відхід від основного принципу альянсу, відомого як стаття 5, в якій зазначено, що напад на будь-яку країну НАТО є нападом на всіх із них", - ідеться у статті.

За даними видання, президент також розглядає можливість зміни політики, за якої США можуть вирішити віддати пріоритет військовим навчанням із членами НАТО, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

За словами чиновників, адміністрація вже дала зрозуміти європейським союзникам, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі, і зараз розглядається варіант перерозподілу американських військ у регіони, де країни НАТО виконують фінансові зобов'язання.

Сенатор Кріс Кунс із Делавера, головний демократ у підкомітеті з асигнувань Сенату з оборони та старший сенатор у комісії з міжнародних відносин, сказав, що кандидат Трампа на посаду посла США в НАТО Метью Вітакер "дав дуже обнадійливі відповіді" щодо прихильності адміністрації НАТО і статті 5.

Критика НАТО з боку Трампа

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони не досягли поточної мети членів НАТО щодо витрачання 2% свого ВВП на оборону. Він стверджував, що ця різниця несправедлива і покладає додаткове навантаження на США.

Зовсім нещодавно він заявив, що члени НАТО мають витрачати 5% свого ВВП на оборону, хоча США наразі цього не роблять.

Згідно з останніми статистичними даними НАТО, минулого року витрати на оборону 23 членів НАТО перевищили 2% свого ВВП. П'ять із цих країн - Естонія, Греція, Латвія, Польща і США - витратили на оборону понад 3%. Найвищий відсоток був у Польщі, яка виділила 4,12% свого ВВП на оборону.

Україна прагне членства в НАТО, але адміністрація Трампа заявила, що це не буде частиною будь-якої мирної угоди, досягнутої під час переговорів.

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