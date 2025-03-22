Щоб знищити НАТО, адміністрації Трампа достатньо підірвати довіру, що лежить в основі самого існування альянсу.

Європою прокотилися страхи з приводу того, що США під керівництвом Дональда Трампа можуть вийти з НАТО. Але Трампу насправді навіть не доведеться виходити з НАТО, щоб розвалити його, є більш ефективний спосіб, пише Newsweek.

"Насправді у Білого дому є багато варіантів, якщо він хоче розколоти Альянс. Експерти стверджують, що для того, щоб фактично покласти кінець НАТО без офіційного виходу, адміністрації Трампа досить підірвати довіру, що лежить в основі самого існування альянсу", - зазначає видання.

За словами доцента кафедри міжнародної безпеки та стратегії в Ексетерському університеті Великої Британії Девіда Благдена, неофіційний процес був би ще простішим. Усе, що дійсно потрібно, це щоб країни НАТО засумнівалися в прихильності Америки до статті 5, а також щоб противники Альянсу засумнівалися в цьому, сказав Благден.

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"Я думаю, справа не стільки у формальному процесі виходу з альянсу", - , "а більше в сумнівах, які починають закрадатися в питання про те, чи дійсно США будуть там", - сказав Newsweek Ніл Мелвін, директор із міжнародної безпеки в аналітичному центрі Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Трамп також може публічно натякнути, що США захищатимуть тільки ті держави НАТО, які витрачають на оборону те, що адміністрація вважатиме достатнім, наприклад, що також підірве альянс, сказав Благден.

Відведення військ з Європи

У військовому відношенні Трамп може скасувати велику присутність, яку армія США десятиліттями підтримувала в Європі, не роблячи офіційних заяв про НАТО. Він може скоротити десятки тисяч активних військовослужбовців США, розміщених по всій Європі, в основному зосереджених у Центральній Європі. Трамп також може вибрати стратегію, викладену консервативним вченим Сумантрою Майтрою, який запропонував "спляче НАТО", в якому американські солдати і обладнання виведені з Європи, але континент зберігає ядерну парасольку США і військово-морську присутність.

Крім того, раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа розглядає можливість відмови від ролі Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Схоже, що США скоротять свою присутність у Європі, і що військовий персонал, який залишився, буде "менш відданий обороні Європи", сказав Едвард Хантер Крісті, колишній чиновник НАТО. США можуть зберегти бази і персонал, розміщений там, щоб проектувати силу на Близький Схід і підтримувати системи раннього попередження про ракетний напад, сказав Крісті, але не для того, щоб утримати Росію від нападу на Європу.

Розвідка і дипломатія

Відтепер європейське планування має враховувати те, як США поводилися щодо України, приймаючи це як потенційний план того, як Вашингтон може взаємодіяти з одним зі своїх європейських союзників, сказав Крісті.

"Навіть якщо США не мають наміру зраджувати союзників за договором, припинення допомоги і розвідданих для України, країни-партнера в стані війни, ніколи не буде забуте", сказав він.

Американські чиновники також можуть припинити відвідувати певні зустрічі НАТО, особливо ті, що присвячені наданню сил або підтримці Європи в певному сценарії, додав Мелвін. Це надішле потужний сигнал членам НАТО про те, що США не стануть на захист Європи в будь-якому можливому конфлікті, сказав він.

Вихід США з НАТО

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп не виключає зміни формату участі США в НАТО. Він розглядає можливість відмови від обов'язкового захисту європейських союзників у разі нападу на них, якщо вони не виконуватимуть повною мірою зобов'язань щодо витрат на оборону.

Видання WSJ провело аналіз щодо того, на що армії Європи здатні без США, крім військових навчань. На думку аналітиків, у європейських країн потенційно достатньо сил, щоб протистояти Росії навіть без допомоги Америки, але у європейців також є низка критичних вразливостей.

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